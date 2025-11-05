HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Người nước ngoài làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước, có phải kê khai tài sản, thu nhập?

Văn Duẩn - Minh Chiến

( NLĐO) - Đại biểu Trần Công Phàn đề nghị xem lại những người nước ngoài là lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thì có phải kê khai tài sản, thu nhập hay không.

Sáng 5-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về các Dự án Luật: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Thi hành án dân sự (sửa đổi); Giám định tư pháp (sửa đổi); sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Người nước ngòai làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước có phải kê khai tài sản không? - Ảnh 1.

ĐB Trần Công Phàn (đoàn TP HCM): "Những người nước ngoài là lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thì có phải kê khai tài sản, thu nhập hay loại trừ việc kê khai của họ?". Ảnh: Văn Duẩn

Thảo luận tại tổ, nhiều đại biểu thống nhất với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng, khi đã mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư, bổ sung cơ chế kiểm soát xung đột lợi ích, hoàn thiện quy định về kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, tư pháp.

ĐB Trần Công Phàn (đoàn TP HCM) đồng tình với việc mở rộng đối tượng kê khai đối với các doanh nghiệp nhà nước nói chung (trên 50% vốn nhà nước trở lên), thay vì chỉ kê khai đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước như quy định hiện hành, bởi với xu thế cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước thì tỉ lệ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước còn rất ít. Tuy nhiên, vị đại biểu là Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Việt Nam đề nghị xem lại những người nước ngoài là lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước thì có phải kê khai tài sản, thu nhập hay loại trừ việc kê khai của họ. Ông Phàn đề nghị phải nghiên cứu kỹ vấn đề này.

Cùng quan điểm, ĐB Trần Thị Kim Nhung (đoàn Quảng Ninh) cho rằng việc mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng sang khu vực tư nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng trong khu vực tư. ĐB Nhung cũng lưu ý với các doanh nghiệp này, chủ doanh nghiệp và các chủ thể liên quan hoàn toàn có thể là công dân Việt Nam hoặc là người nước ngoài. "Việc quy định nghĩa vụ sao kê tài sản đối với đối tượng này cũng có thể liên quan đến bí mật, quyền riêng tư của người nước ngoài và phần nào có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư".

Do vậy, ĐB Nhung đề nghị nên cân nhắc có những quy định riêng phù hợp, có tính đặc thù với đối tượng là người nước ngoài để hạn chế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Theo đại biểu, biện pháp này chỉ được thực hiện đối với công dân Việt Nam thì sẽ phù hợp hơn.

Lương 16 triệu nhưng thu nhập thêm 50 triệu/tháng, kê khai thế nào?

ĐB Phan Xuân Dũng (đoàn Khánh Hòa) đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đã được Đảng, Nhà nước tiến hành rất mạnh mẽ trong thời gian qua, đặc biệt là nhiệm kỳ vừa rồi. Theo ông Dũng, cùng với phòng, chống tham nhũng, cần đẩy mạnh phòng, chống lãng phí, vì "tham nhũng là hạt ngô thì lãng phí là bắp ngô", lãng phí hiện rất lớn, đòi hỏi phải có giải pháp mạnh mẽ. Đơn cử, hiện nay tiến hành sắp xếp lại, tài sản vật chất, trụ sở dôi dư nhiều, do đó cần có giải pháp để sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.

Người nước ngòai làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước có phải kê khai tài sản không? - Ảnh 2.

ĐB Phan Xuân Dũng: Lương 16 triệu nhưng thu nhập thêm 50 triệu/tháng, kê khai thế nào?

Với vấn đề kê khai tài sản, ĐB Phan Xuân Dũng dẫn chứng ở một số quốc gia, lương và thu nhập là rất khác nhau. "Vậy bây giờ chúng ta yêu cầu kê khai tài sản, thì kê khai thế nào? Ví dụ có người lương chỉ khoảng 16 triệu đồng/tháng, nhưng làm thêm các thứ thu nhập lên đến 50-60 triệu đồng/tháng", ông Dũng nói.

Cũng theo đại biểu, do thu nhập và lương khác nhau, nên có quốc gia yêu cầu kê khai hết tài sản, nhưng không quá chi tiết về nguồn gốc thu nhập. Về sau, nếu vượt quá tài sản đã kê khai thì họ bắt đầu tính. Do đó, vấn đề kê khai tài sản cần tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia khác.

Trong khi đó, liên quan đến kê khai tài sản, ĐB Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng chúng ta quy định hàng năm phải kê khai và kê khai tài sản bổ sung. Nếu như phát sinh tài sản bổ sung tăng lên 1 tỉ đồng thì phải xác minh. "Tuy nhiên, có nhất thiết là cứ tăng lên 1 tỉ đồng thì phải xác minh hay không?". Theo đại biểu, quan trọng nhất là kê khai như thế nào, có giải trình rõ tài sản phát sinh hay không? Nếu đã kê khai, có bằng chứng, có minh chứng đầy đủ thì không có gì phải xác minh. Chỉ xác minh khi nào kê khai không trung thực hoặc có dấu hiệu gian dối, có tố cáo.

Về thu hồi tài sản tham nhũng, theo ĐB Cường, người tham nhũng thường tìm cách tẩu tán, phân tán tài sản cho con, em, cho những người thân trong gia đình. "Luật phòng, chống tham nhũng phải đưa ra quy định trường hợp đã bị truy tố về tội tham nhũng, làm thất thoát tài sản thì trong quá trình thu hồi tài sản phải điều tra, không chỉ riêng tài sản cá nhân mà còn điều tra cả tài sản của những người có liên quan để phòng tránh tẩu tán. Như thế mới đảm bảo tính răn đe, mạnh mẽ hơn trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng", đại biểu đề xuất.

Tin liên quan

Những hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Những hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư: Các cơ quan Đảng phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân.

Phòng, chống tham nhũng: Làm rõ sai phạm, xử lý cả cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý

(NLĐO) - Công tác phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh; các cơ quan đã làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, có người thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

phòng chống tham nhũng thu hồi tài sản tham nhũng kê khai tài sản, thu nhập Luật Phòng chống tham nhũng đại biểu Trần Công Phàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo