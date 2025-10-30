Thủ tướng: Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao giải. Dự lễ trao giải còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31-7-2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 18 giải khuyến khích.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã căn dặn: "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân", là một thứ "giặc nội xâm".

Không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh công cuộc đấu tranh "không khoan nhượng" với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ" và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong đó, có đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Theo Thủ tướng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nơi tập hợp, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này.

Đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo, để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A cho tác giả/nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng lưu ý trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", hành trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí, những người làm báo, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc, giám sát của nhân dân. Mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhân dân đều biết, phải thật sự dựa vào nhân dân để công cuộc đấu tranh cam go này thu được kết quả tốt hơn nữa.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo "vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh", tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "thép trong bút - lửa trong tim".

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ không ngừng đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho đội ngũ những người làm báo được thỏa sức sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.



