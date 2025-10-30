Thủ tướng: Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Người làm báo vững vàng và quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Văn Duẩn

(NLĐO) - Tối 30-10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V

Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V, năm 2024-2025, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Thủ tướng Phạm Minh chính phát biểu tại giải báo chí phòng chống tham nhũng , lãng phí - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đại biểu dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực lần thứ V. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ trao giải. Dự lễ trao giải còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cùng dự có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Sau 2 năm triển khai, tính đến hết ngày 31-7-2025, Ban Tổ chức Giải đã tiếp nhận 1.110 tác phẩm báo chí gửi tham dự thuộc 4 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình của 90 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Hội đồng Chung khảo đã xem xét, thống nhất lựa chọn được 44 tác phẩm xuất sắc nhất để trao 4 giải A, 10 giải B, 12 giải C, 18 giải khuyến khích.

Thủ tướng Phạm Minh chính phát biểu tại giải báo chí phòng chống tham nhũng , lãng phí - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới của Việt Nam đã căn dặn: "Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu là kẻ thù của nhân dân", là một thứ "giặc nội xâm".

Không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nghiêm minh công cuộc đấu tranh "không khoan nhượng" với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phương châm không có "vùng cấm", không có "ngoại lệ" và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, được nhân dân đồng tình, ủng hộ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Trong đó, có đóng góp tích cực của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Theo Thủ tướng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Giải báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nơi tập hợp, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất trên trận tuyến đặc biệt quan trọng này.

Đằng sau mỗi bài báo, mỗi phóng sự điều tra là sự sáng tạo không ngừng nghỉ, là tinh thần cống hiến hết mình, là bản lĩnh, trí tuệ và sự dấn thân quả cảm của những người làm báo, để ánh sáng công lý và sự thật được soi rọi, góp phần giúp các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng.

Thủ tướng Phạm Minh chính phát biểu tại giải báo chí phòng chống tham nhũng , lãng phí - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao giải A cho tác giả/nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Quang Vinh

Thủ tướng lưu ý trong kỷ nguyên mới, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước ta xác định là một nhiệm vụ trọng tâm vừa cấp bách, vừa lâu dài, là tiền đề quan trọng thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với phương châm "chủ động phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", hành trình đấu tranh kiên trì, bền bỉ này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó có vai trò quan trọng của báo chí, những người làm báo, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; sự vào cuộc, giám sát của nhân dân. Mọi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhân dân đều biết, phải thật sự dựa vào nhân dân để công cuộc đấu tranh cam go này thu được kết quả tốt hơn nữa.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chủ lực của báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo "vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức; tỉnh táo trước cám dỗ; kiên định, kiên trì về bản lĩnh chính trị; tâm huyết, sắc sảo về chuyên môn; nhân văn trong hành nghề; quyết liệt, dũng cảm trong đấu tranh", tiên phong, gương mẫu, đi đầu, đấu tranh không khoan nhượng với tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần "thép trong bút - lửa trong tim".

Thủ tướng đề nghị MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, phát huy hơn nữa vai trò, sức mạnh của nhân dân trong việc phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực...

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng Giải báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực sẽ không ngừng đổi mới, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho đội ngũ những người làm báo được thỏa sức sáng tạo, cống hiến tài năng, tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.


Tin liên quan

Những hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Những hình ảnh Tổng Bí thư chủ trì họp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư: Các cơ quan Đảng phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác phòng, chống tham nhũng

(NLĐO) - Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

thủ tướng phạm minh chính phòng chống tham nhũng MTTQ Việt Nam phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo