Ngày 2-7, Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định truy nã bị can Lin Yung Hsiang (tên gọi khác là Lâm Vĩnh Trường, SN 1959, người Đài Loan - Trung Quốc) về tội "Buôn lậu". Công an TP HCM đề nghị Lin Yung Hsiang ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.



Lin Yung Hsiang là bị can trong vụ án "Buôn lậu" thông qua pháp nhân Công ty Trang Bách xảy ra tại Cảng Cát Lái, TP HCM. Trong vụ án này, Lin Yung Hsiang được cho là chủ thực tế của Công ty Trang Bách, là người trực tiếp tiến hành mua bán số hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan.

Quyết định truy nã của Công an TP HCM

Bị can này đã có hành vi cố ý không khai báo một lượng lớn hàng hóa là hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng các loại.

Lin Yung Hsiang đã nhờ người khai báo hải quan và qua soi chiếu, lô hàng không đủ điều kiện nhập do hàng hóa thực tế không đúng, đề nghị xuất trả. Tuy nhiên, Lin Yung Hsiang đã cố ý thực hiện việc nhập lậu hàng hóa bằng cách thuê người tiếp tục thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với lô hàng này.

Kết quả xác minh xác định lô hàng trị giá hàng hóa vi phạm gần 620 triệu đồng. Hành vi của Lin Yung Hsiang đã cấu thành tội "Buôn lậu" quy định tại khoản 3, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1-6, Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lin Yung Hsiang về tội “Buôn lậu”, các Quyết định đã được VKSND TP HCM phê chuẩn.

Quá trình điều tra, Lin Yung Hsiang không có mặt ở địa chỉ cư trú, không rõ bị can ở đâu. Do đó, Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với Lin Yung Hsiang để tiến hành truy bắt.