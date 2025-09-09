HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo dự thảo, người dân, tổ chức có thể phản ánh hành vi vi phạm giao thông, đồng thời được cơ quan chức năng xem xét, chi hỗ trợ.

Ngày 9-9, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết Bộ Công an đang dự thảo thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông.

Hỗ trợ vi phạm giao thông: Đề xuất chi tối đa 5 triệu đồng cho người phản ánh - Ảnh 1.

Người phản ánh vi phạm giao thông được đề xuất hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng. Ảnh minh hoạ

Theo đó, thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông được xem xét, chi hỗ trợ gồm: Thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ.

Theo Cục CSGT, thông tin phản ánh hành vi vi phạm sẽ được người có thẩm quyền xác minh, xử lý theo các hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông quy định tại các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và các nghị định có liên quan.

Cục CSGT cho biết điều kiện chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin như sau:

Thông tin do cá nhân, tổ chức cung cấp phải bảo đảm thể hiện dưới định dạng truyền tải hình ảnh động (video), kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, do chính cá nhân, tổ chức trực tiếp ghi nhận được bằng thiết bị điện tử cầm tay hoặc gắn trên phương tiện giao thông, và được gửi đến cơ quan CSGT qua các hình thức được quy định.

Ngoài ra, việc ghi nhận thông tin phải bảo đảm không xâm phạm quyền tự do, danh dự, nhân phẩm, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, thông tin phản ánh được ghi nhận tại các khu vực công cộng chưa được lắp đặt hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông hoặc không có lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp đó, thông tin phản ánh cũng không được trùng với hành vi vi phạm hành chính mà lực lượng chức năng đã phát hiện, không trùng với thông tin phản ánh mà phương tiện thông tin truyền thông, mạng xã hội hoặc cá nhân, tổ chức khác đã cung cấp, đưa tin trước đó.

Theo Bộ Công an, thông tin phản ánh phải là thông tin gốc, không được chỉnh sửa, bảo đảm tính khách quan, chính xác, trung thực về hành vi vi phạm; xác định được rõ loại phương tiện, biển số phương tiện vi phạm, thời gian, địa điểm xảy ra hành vi vi phạm.

Cũng theo Cục CSGT, thông tin phản ánh do cá nhân, tổ chức cung cấp được người có thẩm quyền xác minh và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức khi cung cấp thông tin phản ánh bảo đảm tuân thủ đúng quy định, cung cấp thông tin về số tài khoản của mình mở tại tổ chức tín dụng để phục vụ công tác chi, nhận hỗ trợ, hoặc cá nhân, tổ chức trực tiếp đến trụ sở cơ quan CSGT để nhận hỗ trợ.

Theo đề xuất của Bộ Công an, mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông cụ thể như sau:

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30 triệu đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60 triệu đồng đối với tổ chức, mức chi hỗ trợ của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 2,5 triệu đồng.

Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30 triệu đồng trở lên đối với cá nhân, hoặc từ 60 triệu đồng trở lên đối với tổ chức, mức chi hỗ trợ của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5 triệu đồng.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền sẽ quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

