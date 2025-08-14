HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Phó Thủ tướng: Nghiên cứu bổ sung hình phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

Văn Duẩn

(NLĐO) - Yêu cầu Bộ Công an và Bộ Tư pháp sớm nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông.

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý II; phương hướng, nhiệm vụ quý III-2025 diễn ra chiều 13-8, tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu nghiên cứu hình phạt lao động công ích cho vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sớm nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông

Hội nghị diễn ra khi cả nước thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp và triển khai Luật Trật tự ATGT đường bộ, Luật Đường bộ cùng các văn bản hướng dẫn, trong đó có Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt, trừ và phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Các chính sách này đã góp phần kéo giảm tai nạn, vi phạm giao thông cho thấy cần kiên trì ban hành pháp luật mang lại tác động và giải quyết bức xúc ngay.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu tiếp tục đổi mới phương pháp thống kê, hoàn thiện chế tài xử phạt, rà soát hạ tầng, siết quản lý phương tiện và đẩy mạnh truyền thông để giảm tai nạn, bảo đảm an toàn cho người dân.

Nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp tâm lý, khả năng của người vi phạm giao thông

Trong bối cảnh sáp nhập đơn vị hành chính và thay đổi cơ cấu chính quyền, cần cải tiến phương pháp tổng hợp số liệu, thống kê sát thực tế, chính xác và báo cáo định kỳ trong các phiên họp Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt với các vấn đề liên quan tính mạng, tài sản nhân dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an, Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện quy định xử phạt hành chính, nhất là xử phạt nguội qua camera; nghiên cứu bổ sung hình thức phạt lao động công ích phù hợp với tâm lý, khả năng của người vi phạm trật tự an toàn giao thông; kết hợp xử phạt với giáo dục để phòng ngừa vi phạm.

Yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, hoàn thiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện giao thông, nhất là đường thủy, bảo đảm an toàn tại vịnh, biển, sông; ghi nhận các tiêu chuẩn địa phương cao hơn quy chuẩn quốc gia.

Về hạ tầng giao thông, các bộ, ngành, địa phương phải xử lý điểm đen, nâng cao an toàn đường đô thị, cao tốc; tăng năng lực cứu hộ, cứu nạn, y tế khẩn cấp; lập kế hoạch bảo trì quốc lộ, cảnh báo sạt lở, thiên tai.

Về truyền thông, Phó Thủ tướng giao Ủy ban phối hợp các cơ quan báo chí triển khai chiến dịch nâng cao nhận thức xã hội về an toàn tính mạng và tài sản; TP Hà Nội, TP HCM xây dựng thí điểm "thành phố xanh, thành phố ATGT" với hỗ trợ chính sách, kinh nghiệm, nguồn lực từ Trung ương; mở rộng giao thông công cộng, xe đạp công cộng, tuyến đi bộ, hành lang ATGT; xử lý nghiêm vi phạm xe điện, xe không phép, quá tốc độ.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo siết quản lý xe điện bốn bánh, phương tiện khu du lịch, chỉ vận hành đúng phạm vi được phép; vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Theo Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia, 6 tháng đầu năm 2025, TNGT giảm mạnh trên cả 3 tiêu chí, khắc phục tình trạng tăng số vụ và người bị thương của năm 2024; số người chết giảm nhẹ.

Cả nước xảy ra 9.398 vụ, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người, giảm lần lượt 24,25%, 3,66% và 33,9% so với cùng kỳ 2024. Vi phạm rượu bia, tốc độ, vượt đèn đỏ giảm rõ rệt.

Lực lượng CSGT cũng phát triển công cụ khai thác dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và camera của hơn 900.000 phương tiện kinh doanh vận tải.


Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội đề xuất phạt lao động công ích khi vi phạm hành chính

Đại biểu Quốc hội đề xuất phạt lao động công ích khi vi phạm hành chính

(NLĐO)- Thảo luận Dự luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính, ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) đề nghị áp dụng biện pháp “lao động công ích” cho các chủ thể vi phạm.

Xả rác bậy, phải lao động công ích

Tại phường 13, quận Gò Vấp, TP HCM, vi phạm xả rác ra môi trường không chỉ bị xử phạt tiền mà còn bị buộc khắc phục hậu quả bằng cách dọn rác vừa thải ra, làm sạch khu vực đầy rác thải khác

Buộc lao động công ích để trị vi phạm giao thông

Theo lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, một số nước đã xử phạt vi phạm an toàn giao thông bằng phạt lao động công ích, đây là một phương án các cơ quan chức năng cần xem xét

phạt lao động công ích xử phạt vi phạm giao thông Phó thủ tướng Trần Hồng Hà Xử lý vi phạm hành chính
