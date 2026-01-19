HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người phụ nữ 66 tuổi giữ lửa bánh khô mè Quan Châu

B.Vân

(NLĐO) - Từ lò bánh thủ công ở Quan Châu, bánh khô mè theo chân người quê đi khắp nước, vươn ra nước ngoài, gìn giữ trọn vị truyền thống

Giữa những ngày cuối năm, trong căn nhà nhỏ ở làng Quan Châu, phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng), lò bánh khô mè của bà Nguyễn Thị Nghĩ (66 tuổi) đỏ lửa từ sáng sớm.

Lò bánh khô mè thủ công của bà Nguyễn Thị Nghĩ ở làng Quan Châu, phường Hoà Xuân, TP Đà Nẵng

Không máy móc hiện đại, mọi công đoạn làm bánh vẫn hoàn toàn thủ công: từ xay bột gạo, trộn nếp, thắng đường, rắc mè đến ép khuôn, nướng bánh. Mỗi mẻ bánh đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và kinh nghiệm lâu năm để bánh đạt độ giòn, dẻo vừa phải, thơm mùi mè rang đặc trưng.

Giữ lửa bánh khô mè Quan Châu từ bàn tay người thợ già - Ảnh 1.

Phần lõi bánh làm bằng bột gạo, in trong khuôn bằng gỗ

Giữ lửa bánh khô mè Quan Châu từ bàn tay người thợ già - Ảnh 2.

Sau đó được mang đi hấp chín

Giữ lửa bánh khô mè Quan Châu từ bàn tay người thợ già - Ảnh 3.

Bánh hấp xong được nướng lại bằng lửa than

Theo bà Nghĩ, nghề làm bánh khô mè đã gắn bó với gia đình bà hơn 40 năm. Ban đầu, bánh chỉ được làm với số lượng ít để phục vụ việc thờ cúng ông bà, tổ tiên mỗi dịp lễ, Tết. 

"Hồi trước, làm bánh chủ yếu để trong nhà dùng, biếu họ hàng, làng xóm. Khoảng hơn 20 năm trở lại đây, bánh mới làm nhiều hơn để bán" - bà chia sẻ. 

Nghề được bà kế thừa từ thế hệ trước, truyền lại bằng chính đôi tay và những kinh nghiệm dân gian tích lũy qua năm tháng.

Giữ lửa bánh khô mè Quan Châu từ bàn tay người thợ già - Ảnh 4.

Khi nướng bánh phải canh lửa sao cho bánh vừa vàng giòn mà không bị cháy

Giữ lửa bánh khô mè Quan Châu từ bàn tay người thợ già - Ảnh 5.

Bánh nướng xong được nhúng qua lớp đường rồi lăn qua mè rang

Bánh khô mè là sản phẩm truyền thống lâu đời của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng, được làm từ những nguyên liệu dân dã như gạo, nếp, mè, đường. 

Từ thời Nguyễn, bánh khô mè ở vùng Hòa Vang, đặc biệt là làng Quan Châu (xã Hòa Châu cũ, nay thuộc phường Hòa Xuân), đã nổi tiếng, từng được các quan lại địa phương chọn làm phẩm vật dâng triều đình. 

Nghề bánh khô mè Cẩm Bắc – Hòa Thọ và nghề bánh khô mè Quan Châu hình thành, phát triển mạnh từ những năm 1950 của thế kỷ XX, trở thành nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng.

Giữ lửa bánh khô mè Quan Châu từ bàn tay người thợ già - Ảnh 6.

Bánh khô mè Quan Châu ngày nay không chỉ phục vụ trong làng mà còn được đưa sang tận nước ngoài

Ngày nay, bánh khô mè Quan Châu không chỉ quanh quẩn trong làng. Theo bà Nghĩ, bánh "đi khắp nơi", theo chân người mua về nhiều địa phương trong cả nước, thậm chí ra nước ngoài. "Nhiều người mua bánh mang đi Mỹ, chia cho bà con đồng hương bên đó. Có người trước khi về nước là điện trước, dặn phải mua bánh khô mè làm quà" - bà nói.

 Với bà, việc bánh quê xuất hiện ở xứ người không chỉ là chuyện bán buôn, mà còn là cách gìn giữ hương vị quê nhà cho những người xa xứ.

Dù tuổi đã cao, bà Nghĩ vẫn gắn bó với lò bánh thủ công, vừa sản xuất, vừa truyền nghề cho con cháu. Bà mong nghề bánh khô mè Quan Châu tiếp tục được duy trì, không chỉ như một sinh kế, mà còn là ký ức, là bản sắc của vùng đất Hòa Xuân giữa nhịp sống đô thị đang đổi thay từng ngày.

Tin liên quan

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

Lãnh đạo Đà Nẵng dự lễ khởi động dự án nhà ở xã hội 600 tỉ đồng

(NLĐO) – Dự án nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam TP Đà Nẵng được khởi động, mở ra cơ hội có nơi an cư lạc nghiệp cho người dân có thu nhập trung bình.

Bộ Tài chính đề nghị Đà Nẵng phối hợp xây dựng cơ chế đặc thù cho dự án đô thị lấn biển

(NLĐO) - Bộ Tài chính đề nghị UBND TP Đà Nẵng phối hợp xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế đặc thù cho dự án khu đô thị lấn biển, trình Chính phủ trong tháng 2

Đà Nẵng sẽ có cụm công trình thương mại – dịch vụ cao tầng gần 18.000 tỉ đồng

(NLĐO) - TP Đà Nẵng đã trao quyết định cho 16 dự án với tổng vốn hơn 37.000 tỉ đồng, đồng thời giới thiệu các cơ chế, chính sách đặc thù và cơ hội đầu tư

