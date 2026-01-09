Chiều 9-1, tại Hội nghị công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15 của Quốc hội và xúc tiến đầu tư vào TP Đà Nẵng năm 2026, UBND TP Đà Nẵng đã trao các quyết định, giấy chứng nhận và biên bản thỏa thuận cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư 37.087 tỉ đồng.

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo TP Đà Nẵng; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và hơn 500 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

UBND TP Đà Nẵng đã trao các quyết định, giấy chứng nhận và biên bản thỏa thuận cho 16 dự án tại hội nghị

Các dự án được trao quyết định trải rộng trên nhiều lĩnh vực như bất động sản – đô thị, du lịch – dịch vụ, nhà ở xã hội, y tế, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, dự án có quy mô vốn lớn nhất là cụm công trình thương mại – dịch vụ cao tầng và hỗn hợp thuộc Khu công viên văn hóa, vui chơi giải trí, thương mại – dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown, do Công ty TNHH Công viên Châu Á làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 17.791 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil được điều chỉnh chủ trương đầu tư với vốn hơn 6.210 tỉ đồng.

Nhiều dự án lớn khác cũng được trao quyết định như Harmonia Bay, Tòa nhà phức hợp căn hộ và khách sạn Đà Nẵng, Biệt thự nghỉ dưỡng Nam Ô, Chung cư FPT Plaza 5.

Ở lĩnh vực nhà ở xã hội, hàng loạt dự án tại Hòa Minh, Cồn Tiến, An Phú, Lê Kim Lăng, Hòa Phát được chấp thuận, góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở.

Trong công nghiệp – hạ tầng, thành phố điều chỉnh đầu tư Nhà máy Karcher Việt Nam Technology gần 1.000 tỉ đồng và chấp thuận dự án hạ tầng Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây (giai đoạn 2).

Đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham quan không gian Tết Việt được tổ chức bên lề hội nghị

Tại hội nghị, TP Đà Nẵng chính thức công bố Nghị quyết số 259/2025/QH15, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 136/2024/QH15, tập trung hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư, tài chính – ngân sách, quy hoạch, thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển Khu thương mại tự do, công nghệ chiến lược, nguồn nhân lực chất lượng cao, hạ tầng đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, Đà Nẵng giới thiệu định hướng quy hoạch, các dự án hạ tầng chiến lược và cơ hội đầu tư vào Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

UBND thành phố đồng thời trao Giấy chứng nhận thành viên chính thức cho 12 doanh nghiệp và Giấy chấp thuận quan tâm cho 5 tổ chức, doanh nghiệp.