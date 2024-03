Người phụ nữ bị chồng kém 11 tuổi nhốt vào phòng đánh đập dã man

(NLĐO) - Trưa nay (29-8), Cơ quan CSĐT công an huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Ngọc An (26 tuổi, ngụ xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh) về tội “Cố ý gây thương tích”.