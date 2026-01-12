HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Người phụ nữ bị đàn ong đốt nguy kịch dù nhảy xuống sông

Tin, ảnh: Liên Anh

(NLĐO) - Thấy người nhà bắt ong mật, người phụ nữ đứng ở dưới xem. Không ngờ đàn ong mật bất ngờ tấn công khiến chị nguy kịch.

Ngày 12-1, BSCK1 Nguyễn Hữu Tín, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM), cho biết nơi đây vừa tiếp nhận ca cấp cứu đặc biệt nguy kịch vì ong đốt.

Người phụ nữ ở TPHCM đứng xem bắt ong bị đốt 40 mũi - Ảnh 1.

Nghĩ ong mật không nguy hiểm nên người phụ nữ đứng ở dưới gốc cây xem người nhà bắt ong

Bị ong đốt nguy kịch vì đứng xem bắt ong

Bệnh nhân là chị L.T.K.N (40 tuổi, ở Cần Giờ, TPHCM), được một phòng khám địa phương chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 trong tình trạng suy sụp huyết động nặng. 

Trước đó, thấy em trai trèo lên cây bắt ong mật, chị N. và mấy chị em đứng xem vì nghĩ ong mật không nguy hiểm. Không ngờ đàn ong bất ngờ tấn công. Chị N. nhảy xuống sông gần đó để tránh nhưng vẫn bị đốt rất nhiều. Khi vừa lên bờ thì tay chân bủn rủn, chị mất ý thức và được đưa vào phòng khám gần nhất.

Tại đây, bác sĩ ghi nhận huyết áp tụt sâu, chẩn đoán phản vệ độ III và xử trí cấp cứu ban đầu trước khi chuyển khẩn đến Bệnh viện Nhân dân 115.

Tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, người bệnh được xác định sốc phản vệ độ III nghi do ong mật đốt, kèm theo tổn thương cơ tim và cơ vân do số lượng mũi đốt lớn. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng chị N. dần ổn định, khi các tổn thương đa cơ quan hồi phục chị sẽ được xuất viện.

Cần đi cấp cứu ngay nếu có các triệu chứng sau

Theo BS Tín, ong thường được chia thành hai nhóm chính là ong vò vẽ và ong mật. Ong vò vẽ có độc tính mạnh hơn, đặc biệt nguy hiểm khi bị đốt trên 30 mũi. Tuy nhiên, ong mật cũng không hề an toàn.

Người phụ nữ ở TPHCM đứng xem bắt ong bị đốt 40 mũi - Ảnh 2.

Ngoài độc tính trực tiếp, nọc ong có thể kích hoạt phản vệ, một phản ứng dị ứng cấp tính, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Nọc ong chứa khoảng 40 loại enzyme và protein có khả năng gây phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Ngoài độc tính trực tiếp, nọc ong có thể kích hoạt phản vệ, một phản ứng dị ứng cấp tính, diễn tiến nhanh và có thể gây tử vong nếu không xử trí kịp thời.

Trong trường hợp trên, người bệnh không chỉ bị phản vệ rất nặng mà còn chịu ảnh hưởng độc tính toàn thân do số lượng mũi đốt lớn. Rất may, tổn thương cơ tim và cơ vân ở mức độ nhẹ và hồi phục tốt.

BS Tín cảnh báo tuyệt đối không chọc phá tổ ong, không tiếp cận hoặc đứng xem bắt ong, kể cả ong mật; tránh xa khu vực có tổ ong, đặc biệt ở vùng rừng, ven sông, vườn cây; khi bị ong đốt, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi và xử trí.

Đặc biệt, phải đi cấp cứu ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu nghi ngờ phản vệ như: Nổi mề đay, ngứa toàn thân, đỏ da lan nhanh; phù môi, phù mặt, sưng mí mắt; khó thở, thở rít, cảm giác nghẹn cổ; đau bụng, buồn nôn, nôn ói; chóng mặt, choáng váng, ngất; mạch nhanh hoặc chậm, tụt huyết áp, tay chân lạnh.

Bệnh viện Nhân dân 115 sốc phản vệ điều trị tích cực đi cấp cứu ong đốt khoa Hồi sức mất ý thức ong mật xem bắt ong
