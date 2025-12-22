HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về khai gì tại cơ quan công an?

Tuấn Minh

(NLĐO)- Tại cơ quan công an, người phụ nữ "đã chết" 5 năm bỗng trở về ở Thanh Hóa khai giả chết nhằm trục lợi bảo hiểm để báo hiếu mẹ già

Vụ việc người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về xin xóa khai tử được Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra, làm rõ xác định người phụ nữ này đã dựng lên màn kịch giả chết để trục lợi bảo hiểm đang khiến dư luận xôn xao.

Người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về 5 năm khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thu - người phụ nữ "đã chết" 5 năm trước bỗng trở về địa phương đề nghị xóa khai tử cho chính mình. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa), người "đã chết" 5 năm trước bỗng trở về, khai rằng khi đó do mới đi mổ ở bệnh viện về, kinh tế còn khó khăn, nên có ý định giả chết.

"Lúc đó, tôi có nói với mẹ, con có đóng mấy gói bảo hiểm, nếu không may con có vấn đề gì, thì mẹ liên hệ chị đóng bảo hiểm cho con mà lấy. Lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ chết thật, nhưng sau đó nghĩ mình chưa báo hiếu được cho mẹ, nên tôi nảy sinh ý định chết giả để lấy số tiền bảo hiểm báo hiếu cho mẹ, sợ sau này không lo được cho mẹ"- Thu khai tại cơ quan công an.

Thu cũng khai rằng sau khi chết giả, Thu sẽ đi thật xa, không liên lạc gì với gia đình, xem như đã là người thay cung, đổi số và sẽ đi ra ngoài tìm 1 gia đình khác để nhận làm con cháu họ, sống cuộc sống hoàn toàn mới. Nếu ai có hỏi thì Thu sẽ nói là trẻ mồ côi, không gia đình.

Người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về 5 năm khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thập (mẹ của Thu) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng dân phố 3, phường Quang Trung, cho biết khi nhận được tin báo Nguyễn Thị Thu chết, khi tới bà con nhân dân thấy cũng như các đám ma khác, cũng có hòm, có bàn thờ, bát hương, có khăn tang. "Chúng tôi cũng có phúng viếng, thắp hương rồi về. Đến sáng ngày hôm sau, phố có thành lập ban tang lễ để xuống làm lễ đưa tang"- bà Hải thông tin tới cơ quan công an.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 21-12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thị Thập (SN 1955; là mẹ Thu, ngụ cùng địa chỉ) để làm rõ hành vi giả chết để "trục lợi" bảo hiểm.

Trước đó, ngày 17-12, Công an phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của UBND phường Quang Trung với nội dung có một người phụ nữ tự xưng là Nguyễn Thị Thu (SN 1984; ngụ khu phố 3, phường Quang Trung) đến đề nghị xóa khai tử. Tên tuổi, địa chỉ người này trùng với người mà UBND phường đã làm thủ tục khai tử năm 2020.

Xác minh ban đầu xác định Nguyễn Thị Thu đang đề nghị xóa khai tử chính là Nguyễn Thị Thu đã khai tử cách đây 5 năm và được UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) cấp trích lục khai tử số 80/TLK-BS ngày 8-6-2020 với lý do "đột tử".

Người phụ nữ "đã chết" bỗng trở về 5 năm khai gì tại cơ quan công an? - Ảnh 3.

Mộ giả của Nguyễn Thị Thu tại nghĩa trang địa phương. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an phường Quang Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc, xác minh, làm rõ dấu hiệu bất thường.

Theo điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Thu ly hôn, về ở với mẹ đẻ. Trong thời gian này, Thu đi làm ăn tại các tỉnh phía Nam và tham gia mua 4 gói bảo hiểm của các Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty cổ phần bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, Thu phát hiện mình bị bệnh ung thư, hay có mâu thuẫn với mẹ đẻ nên nảy sinh ý định "giả chết" để lấy tiền bảo hiểm. Từ ý định trên, Thu đã lên kịch bản và đề nghị mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (SN 1955) tham gia. Bà Thập lúc đầu từ chối, nhưng sau đó đã đồng ý.

Khi kịch bản Thu đã chết hoàn tất, ngày 8-6-2020, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân "đột tử". Với kịch bản hoàn hảo đó, bà Thập đã liên hệ với nhân viên bảo hiểm và làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm cho Thu, với tổng số tiền gần 1,3 tỉ đồng.

