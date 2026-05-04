Người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh

Đức Ngọc

(NLĐO) - Đăng tin Quảng trường Hồ Chí Minh không còn xứng tầm so với dự án bất động sản, người phụ nữ kinh doanh bất động sản bị công an mời lên làm việc.

Chiều 4-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực, nhạy cảm liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào tối 1-5, tài khoản Facebook L.G.T. đăng tải bài viết với nội dung so sánh 2 địa điểm trên cho rằng từ khi có dự án Eco Central Park Vinh thì Quảng trường Hồ Chí Minh không còn xứng tầm... Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Phần lớn độc giả bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc vì bài viết trên, cho rằng đây là sự so sánh khập khiễng, không phù hợp, xúc phạm công trình mang ý nghĩa, giá trị lịch sử như Quảng trường Hồ Chí Minh.

Người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Công an làm việc với bà L. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời chủ tài khoản nói trên lên cơ quan công an làm việc. Chủ tài khoản L.G.T. tên là T.G.L. (41 tuổi), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Người này kinh doanh bất động sản có đông lượng người theo dõi trên mạng xã hội với hơn 31 ngàn người theo dõi. 

Tại cơ quan Công an, chị L. cho rằng việc đăng bài viết nhằm so sánh cảnh quan, tạo trào lưu phục vụ việc giới thiệu, bán sản phẩm bất động sản tại khu đô thị Eco Central Park. Sau khi đăng bài, trước làn sóng phản đối của dư luận, chị này đã gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên, bài viết này đã được chụp lại và được chia sẻ trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây còn là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ. Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.

Tin liên quan

Bắt, khám xét nhà đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật để tạo dư luận xấu ở Cà Mau

Bắt, khám xét nhà đối tượng đăng tải thông tin không đúng sự thật để tạo dư luận xấu ở Cà Mau

(NLĐO) – Võ Văn Lưởng bị bắt tạm giam vì đăng tải thông tin không đúng sự thật để tạo dư luận ngăn cản việc thu hồi đất và triển khai dự án.

Khai trừ khỏi Đảng nguyên Phó Chủ tịch huyện gây dư luận xấu

(NLĐO) – Nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khai trừ khỏi Đảng vì đã vi phạm quy định của pháp luật, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân

Xem xét kỷ luật nguyên Phó chủ tịch huyện vi phạm gây dư luận xấu

(NLĐO) - Vi phạm quy định của pháp luật về quản lý đất đai, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân, nguyên Phó chủ tịch huyện bị đề nghị kỷ luật

bất động sản không gian mạng mạng xã hội người dùng mạng xã hội hồ chí minh kinh doanh bất động sản cơ quan công an tài khoản facebook Công an tỉnh Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo