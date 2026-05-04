Người phụ nữ đăng thông tin lệch chuẩn liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh

Chiều 4-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An làm việc với người phụ nữ đăng thông tin thiếu chuẩn mực, nhạy cảm liên quan đến Quảng trường Hồ Chí Minh.

Trước đó, vào tối 1-5, tài khoản Facebook L.G.T. đăng tải bài viết với nội dung so sánh 2 địa điểm trên cho rằng từ khi có dự án Eco Central Park Vinh thì Quảng trường Hồ Chí Minh không còn xứng tầm... Sau khi bài viết được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, tạo dư luận tiêu cực trên không gian mạng. Phần lớn độc giả bày tỏ sự phẫn nộ, bức xúc vì bài viết trên, cho rằng đây là sự so sánh khập khiễng, không phù hợp, xúc phạm công trình mang ý nghĩa, giá trị lịch sử như Quảng trường Hồ Chí Minh.

Công an làm việc với bà L. Ảnh: CACC

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã mời chủ tài khoản nói trên lên cơ quan công an làm việc. Chủ tài khoản L.G.T. tên là T.G.L. (41 tuổi), trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Người này kinh doanh bất động sản có đông lượng người theo dõi trên mạng xã hội với hơn 31 ngàn người theo dõi.

Tại cơ quan Công an, chị L. cho rằng việc đăng bài viết nhằm so sánh cảnh quan, tạo trào lưu phục vụ việc giới thiệu, bán sản phẩm bất động sản tại khu đô thị Eco Central Park. Sau khi đăng bài, trước làn sóng phản đối của dư luận, chị này đã gỡ bỏ bài viết. Tuy nhiên, bài viết này đã được chụp lại và được chia sẻ trên các diễn đàn, nền tảng mạng xã hội gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Được biết, Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ không chỉ là công trình đặc biệt về chính trị, văn hóa, kiến trúc mà còn là biểu tượng cao đẹp về con người, mảnh đất và văn hóa xứ Nghệ. Đây còn là địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào cho các thế hệ. Việc lợi dụng công trình này để so sánh với các công trình khác cũng như phục vụ vào mục đích quảng cáo, bán hàng, trục lợi cá nhân là hành vi thiếu chuẩn mực, xúc phạm, bôi nhọ đến danh dự, uy tín cơ quan, tổ chức và địa phương.