Ngày 11-9, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cùng clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bật khóc nức nở kể lại việc bị tài xế taxi "chặt chém" 3,5 triệu đồng khi đi từ bến xe Mỹ Đình về gần bến xe Hòa Bình (quãng đường khoảng 70 km). Người phụ nữ này sau đó van xin thì nam tài xế taxi mới lấy 2,5 triệu đồng.

Ngày 12-9, tài xế taxi đến nhà xin lỗi bà L. và mong muốn trả lại số tiền 2,5 triệu đồng. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ trong clip là bà B.T.L. (64 tuổi, dân tộc Mường, quê tại xã Mường Đồng, tỉnh Phú Thọ). Theo bà L., do hoàn cảnh khó khăn nên cách đây hơn 1 tháng, bà xuống Hà Nội rửa bát thuê cho một quán ăn để lấy tiền cho chồng chữa bệnh. Mỗi tháng được trả 6 triệu đồng nhưng công việc vất vả, trong khi bà tuổi đã cao nên xin nghỉ sau hơn 1 tháng đi làm thuê.

Ngày 11-9, bà L. bắt xe ôm ra bến xe Mỹ Đình tìm xe khách để về Hòa Bình thì một người đàn ông lái xe taxi bảo "lên xe chở về không lấy tiền đâu". Tin lời, bà L. lên xe. Khi đi quãng đường khoảng 70 km từ Hà Nội đến khu vực Bến xe Hòa Bình (Phú Thọ), tài xế bất ngờ cho xe chạy quá điểm dừng rồi khóa cửa xe, đòi bà phải trả số tiền 3,5 triệu đồng. Bà L. hoảng loạn van xin, người này mới chịu giảm xuống lấy 2,5 triệu đồng. Thấy bà L. hoảng loạn, khóc lóc, những người chứng kiến phẫn nộ hướng dẫn bà đến trình báo cơ quan công an.

Được biết, gần trưa 12-9, sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, tài xế taxi đã đến nhà xin lỗi, thừa nhận sai và mong muốn trả lại số tiền 2,5 triệu đồng cho bà L..

Hiện, cơ quan công an đang làm việc với tài xế taxi.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo UBND phường Hòa Bình (tỉnh Phú Thọ) cho biết đã giao công an xác minh làm rõ thông tin người phụ nữ đi từ Mỹ Đình (Hà Nội) về gần bến xe Hòa Bình (khoảng 70 km) bị tài xế taxi lấy số tiền 2,5 triệu đồng.