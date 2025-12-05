HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Người phụ nữ gặp nạn khi đeo dây chuyền 1,5 lượng vàng đi chợ

Ca Linh

(NLĐO) - Trưởng công an xã huy động khẩn cấp toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an xã và lực lượng khác truy bắt nhanh đối tượng cướp giật dây chuyền vàng

Ngày 5-12, Công an xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang điều tra vụ cướp giật tài sản là dây chuyền vàng tại chợ Tầm Vu.

Theo đó, vào sáng 4-12, bà N.T.T.N (SN 1978, ngụ tại xã Mỹ Thuận) đi chợ Tầm Vu thì bị 2 đối tượng tiếp cận và giật dây chuyền vàng khoảng 1,5 lượng (trị giá khoảng 150 triệu đồng).

Vĩnh Long: Nhanh chóng bắt hai đối tượng cướp giật dây chuyền vàng tại chợ Tầm Vu - Ảnh 1.

Hai đối tượng cướp giật tài sản

Nhận được tin báo trên, Trưởng Công an xã Mỹ Thuận đã huy động khẩn cấp toàn thể cán bộ, chiến sĩ công an xã và lực lượng khác nhanh chóng chia ra các chốt chặn và các tổ lưu động để truy tìm đối tượng.

Chỉ sau hơn 20 phút, lực lượng truy bắt thành công 2 đối tượng cướp giật tài sản là Nguyễn Thị Kiều Giang (SN 1995) và Nguyễn Thế Quang (SN 1999), cùng ngụ tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra, lực lượng công an xã đã phát hiện, thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng nêu trên và nhiều vật chứng liên quan.

cướp giật Vĩnh Long dây chuyền vàng
