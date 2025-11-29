HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giả vờ hỏi mua gà rán rồi cướp giật dây chuyền của cụ bà 70 tuổi

Tin - ảnh: Tuệ An

(NLĐO) - Trần Hữu Phước đã cướp giật sợi dây chuyền của cụ bà đang trông xe bán gà rán rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát

Chiều 29-11, Công an phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Hữu Phước (SN 1987; cư trú khóm Vĩnh Chánh 2, phường Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Giả vờ hỏi mua gà rán rồi cướp giật dây chuyền của cụ bà 70 tuổi - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Hữu Phước

Giả vờ hỏi mua gà rán rồi cướp giật dây chuyền của cụ bà 70 tuổi - Ảnh 2.

Cán bộ công an đang ghi lời khai đối tượng Trần Hữu Phước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 22-11, do không tiền tiêu xài nên Phước nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Phước điều khiển xe máy đến khu vực phường Châu Đốc thì phát hiện bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1955) đang trông xe bán gà rán của một người cháu, trên cổ đeo dây chuyền vàng.

Lợi dụng vắng người, Phước tiến lại gần giả vờ hỏi mua gà rán rồi giật lấy sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng của bà L., sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Phước mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Châu Đốc bán được 23 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Châu Đốc đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Sau đó, Công an phường Châu Đốc đã bắt giữ Phước và thu hồi tang vật.

TPHCM: Bắt 2 thanh niên xông vào cửa hàng Family Mart cướp tài sản

(NLĐO) - Công an phường Vườn Lài vừa phối hợp Công an TPHCM bắt 2 thanh niên cướp tài sản ở cửa hàng Family Mart.

Nam công nhân cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp để mua tivi, tủ lạnh

(NLĐO) – Sau khi gây án tại tiệm vàng ở Đồng Tháp, nam công nhân quê An Giang đem tài sản cướp được đi bán để mua tivi, tủ lạnh

Người đàn ông tóc màu hồng khống chế phụ nữ để cướp tài sản

(NLĐO) – Sau khi được công an, gia đình vận động, thuyết phục, đối tượng nhuộm tóc màu hồng thực hiện hành vi cướp tài sản đã ra đầu thú

