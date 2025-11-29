Giả vờ hỏi mua gà rán rồi cướp giật dây chuyền của cụ bà 70 tuổi

Chiều 29-11, Công an phường Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Hữu Phước (SN 1987; cư trú khóm Vĩnh Chánh 2, phường Châu Đốc) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Trần Hữu Phước

Cán bộ công an đang ghi lời khai đối tượng Trần Hữu Phước

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 22-11, do không tiền tiêu xài nên Phước nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản.

Phước điều khiển xe máy đến khu vực phường Châu Đốc thì phát hiện bà Nguyễn Thị Kim L. (SN 1955) đang trông xe bán gà rán của một người cháu, trên cổ đeo dây chuyền vàng.

Lợi dụng vắng người, Phước tiến lại gần giả vờ hỏi mua gà rán rồi giật lấy sợi dây chuyền khoảng 3 chỉ vàng của bà L., sau đó nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Phước mang sợi dây chuyền đến một tiệm vàng trên địa bàn phường Châu Đốc bán được 23 triệu đồng.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an phường Châu Đốc đã xuống ngay hiện trường xác minh, điều tra vụ việc và sàng lọc các đối tượng nghi vấn. Sau đó, Công an phường Châu Đốc đã bắt giữ Phước và thu hồi tang vật.