Pháp luật

Người phụ nữ làm giả gần 50 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lừa gần 200 tỉ đồng

Tr.Đức

(NLĐO)- Vũ Thị Mai Phương làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn

Ngày 30-4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Vũ Thị Mai Phương (SN 1988, trú tại phường An Hải, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vũ Thị Mai Phương Lừa đảo gần 200 tỉ với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả - Ảnh 1.

Vũ Thị Mai Phương (dấu x)

Theo thông tin ban đầu, bằng hình thức huy động, kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản với cam kết lợi nhuận cao, Vũ Thị Mai Phương đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỉ đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tăng thêm niềm tin cho người tham gia góp vốn.

Theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. 

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Vũ Thị Mai Phương Lừa đảo gần 200 tỉ với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả - Ảnh 2.

49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, tang vật của vụ án

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức đã tham gia góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin liên quan.

Sự phối hợp kịp thời của người dân sẽ giúp cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội và có biện pháp thu hồi tài sản cho bị hại.

