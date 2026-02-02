Ngày 2-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an phường Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) vừa hỗ trợ một người dân nhận lại 450 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản người khác.

Trước đó, trưa 23-1, chị Phan Thục Đoan (trú phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) cùng em gái đến Công an phường Bàn Thạch trình báo về việc em của chị vô tình chuyển nhầm 450 triệu đồng vào tài khoản người lạ.

Công an phường Bàn Thạch hỗ trợ người dân nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bàn Thạch đã lập tức vào cuộc xác minh, xác định danh tính người nhận nhầm là chị T.V.M.L (trú tại TPHCM).

Sau khi được công an liên hệ và giải thích, chị T.V.M.L đã tự nguyện chuyển trả lại toàn bộ số tiền mình bất ngờ nhận được cho chủ nhân.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của lực lượng công an, chị Phan Thục Đoan sau đó đã viết thư cảm ơn Công an phường Bàn Thạch vì đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ em gái mình.