Thời sự

Quảng Trị: Nhân viên y tế trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Tài khoản bất ngờ nhận được 440 triệu đồng, nhân viên y tế ở Quảng Trị đã chủ động trình báo công an và trả lại toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Nhân viên y tế Quảng Trị trả lại 440 triệu đồng chuyển nhầm: Hành động đáng khâm phục - Ảnh 1.

Bà Lê Thị Phượng, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Trị, trả lại 440 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

Ngày 20-1, ông Nguyễn Viết Thái - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị - cho biết đơn vị vừa ghi nhận một hành động đẹp của nhân viên bệnh viện khi trung thực hoàn trả số tiền lớn được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân.

Theo ông Thái, sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ được cộng thêm 440 triệu đồng, nhân viên này đã không do dự mà nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo, đề nghị hỗ trợ tìm người chuyển nhầm để hoàn trả.

Người nhận số tiền chuyển nhầm là bà Lê Thị Phượng - nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện. 

Ngay trong ngày phát hiện sự việc, bà Phượng đã đến trụ sở Công an phường Ba Đồn trình báo, đồng thời nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ xác minh chủ tài khoản chuyển nhầm.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ba Đồn đã hướng dẫn bà Phượng phối hợp với ngân hàng nơi mở tài khoản để thực hiện các thủ tục cần thiết. Ngân hàng sau đó hỗ trợ xác định chính xác người chuyển nhầm, bảo đảm việc hoàn trả đầy đủ và đúng quy định.

"Bệnh viện đã nắm thông tin và đang làm thủ tục đề xuất khen thưởng nhằm biểu dương hành động tử tế, trung thực, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ y tế" - ông Thái chia sẻ.

