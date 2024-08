Người phụ nữ ở Quảng Nam lừa chiếm hàng trăm triệu đồng

Ngày 15-8, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Thị Tường Vi (SN 1985; trú thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Bị can Trương Thị Tường Vi. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 5-2023, Vi ký hợp đồng nhận làm thủ tục chuyển nhượng, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cho bà T.T.T (trú tại TP Tam Kỳ), qua đó đối tượng đã nhận của bà T. tổng cộng hơn 220 triệu đồng.

Ngoài ra, đối tượng còn thỏa thuận miệng nhận làm thủ tục cấp đổi điều chỉnh lại bìa sai và tách 4 thửa đất khác cho bà T., nhận thêm hơn 43,6 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền, Trương Thị Tường Vi không thực hiện các thủ tục hành chính như thỏa thuận mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên để sử dụng mục đích cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ thông báo ai bị Trương Thị Tường Vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn trên đến Công an TP trình báo (qua Đội Điều tra Tổng hợp, địa chỉ số 178 Hùng Vương, TP Tam Kỳ) để được giải quyết theo quy định.