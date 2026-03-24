Người phụ nữ rơi từ tầng 22 chung cư xuống đất tử vong

Chiều 24-3, lãnh đạo phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An cho biết một phụ nữ đã tử vong sau khi rơi từ tầng cao của một chung cư trên địa bàn.

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: V. Hưng

Trước đó, vào khoảng gần 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện một người phụ nữ rơi từ lan can tầng 22 của một chung cư trên đường Phan Bội Châu, phường Vinh Hưng xuống đất tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là chị N.T.Q.T. (SN 1993), trú tại phường Trường Vinh, Nghệ An. Chị T. đang thuê căn hộ tại chung cư nơi xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập các thông tin liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.