Pháp luật

Tin mới vụ người đàn ông rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana

Trần Thường

(NLĐO) - Người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhiều khả năng rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana ở Đà Nẵng, dẫn đến tử vong.

Ngày 25-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông nước ngoài rơi từ tầng cao khách sạn New World Hoiana Hotel (xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng) xuống tiền sảnh, tử vong tại chỗ.

Tin mới vụ người đàn ông rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana - Ảnh 1.

Tin mới vụ người đàn ông rơi từ tầng 15 khách sạn New World Hoiana - Ảnh 2.

Hiện trường nơi người đàn ông rơi xuống, tử vong tại chỗ (Ảnh: Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng)

Nạn nhân được xác định là ông L.B (SN 1965, quốc tịch Trung Quốc). Theo thông tin ban đầu, ngày 23-12, ông L.B đến lưu trú tại khách sạn New World Hoiana cùng ông H.B (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), ở phòng 315XX. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, cả hai rời khách sạn đến sòng bạc Hoiana (xã Duy Nghĩa) để đánh bạc.

Khoảng 2 giờ sáng 24-12, sau khi thua hết tiền, ông L.B cùng ông H.B quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Cùng thời điểm này, ông C.C (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc), là bạn của ông H.B, cũng được mời về phòng.

Theo dữ liệu trích xuất từ hệ thống camera của khách sạn, vào lúc 2 giờ 16 phút ngày 24-12, cả ba người cùng vào phòng 315XX.

Chỉ khoảng hai phút sau, ông H.B và ông C.C rời khỏi phòng, chạy xuống sảnh để kiểm tra tình hình sau khi phát hiện ông L.B rơi từ tầng 15 xuống khu vực tiền sảnh khách sạn. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 10 và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu phục vụ công tác điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy hiện trường không có dấu hiệu xáo trộn hay giằng co; trên cơ thể nạn nhân không phát hiện dấu vết bất thường.

Làm việc với cơ quan công an, ông H.B và ông C.C khai nhận trước đó ông L.B có biểu hiện suy sụp tinh thần do thua bạc. Khi về đến phòng khách sạn, ông L.B ra ban công và nhảy xuống tự tử.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định pháp luật.

