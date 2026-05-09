Người phụ nữ sợ gió, sợ nước, tử vong ở Đồng Nai

Ngày 9-5, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đồng Nai, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh dại kể từ đầu năm 2026 đến nay.

Trường hợp tử vong là bà N.T.G. (68 tuổi, ở xã Xuân Quế). Theo điều tra dịch tễ của các cơ quan chức năng, khoảng đầu tháng 2-2026, bà G. bị một con chó lạ có biểu hiện bệnh dại chạy vào nhà rồi cắn vào mu bàn tay trái, vết thương nông, chảy máu ít.

Sau đó, bà G. bôi dầu gió, tự xử lý bằng biện pháp dân gian, không tiêm vắc-xin hoặc huyết thanh kháng dại dù được người thân nhắc nhở.

Đến ngày 4-5, bệnh nhân đột ngột khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước vào thấy ngợp, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM để điều trị.

Các bác sĩ chẩn đoán theo dõi bệnh dại thể hung dữ, suy hô hấp, nhiễm trùng tiểu, tăng huyết áp.

Sáng 6-5, gia đình bệnh nhân xin xuất viện về nhà và tử vong trong ngày.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần rửa ngay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch, sát khuẩn và đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm vắc-xin, huyết thanh phòng dại càng sớm càng tốt. Tuyệt đối không xử lý bằng các biện pháp dân gian để tránh hậu quả tử vong đáng tiếc.