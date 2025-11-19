Ngày 19-11, Trạm Y tế xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) phát đi thông báo về việc một con chó dương tính với virus dại cắn đã 3 người.

Chó thả rông (ảnh minh hoạ)

Vào chiều 17-11, tại khu vực gần cơ sở Bò Sữa Resort Mê Kông (ấp 5, xã An Phước), người dân phát hiện một con chó nặng khoảng 15-20 kg, màu xám vàng, dáng giống chó Becgie.

Thời điểm này, con chó bất ngờ lao vào tấn công 3 người, sau đó nó tiếp tục chạy sang khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước.

Bực tức, nhiều người dân đã khống chế và đánh chết con vật.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm và cho kết quả con chó “dương tính với virus dại”.

Trước nguy cơ nhiễm bệnh dại, Trạm Y tế xã An Phước đề nghị toàn bộ người dân liên quan đã bị con chó này cắn phải đến cơ sở y tế tiêm ngừa vắc xin dại ngay lập tức.

Trạm Y tế xã An Phước cũng khuyến cáo tất cả người dân bị chó, mèo cắn cần chủ động đến trung tâm y tế để được tiêm phòng kịp thời.

