HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Chó dại cắn 3 người ở Đồng Nai

Uyên Châu

(NLĐO) - Trạm Y tế xã phát thông báo đề nghị những người bị chó dại cắn khẩn trương tiêm ngừa vắc xin dại.

Ngày 19-11, Trạm Y tế xã An Phước (tỉnh Đồng Nai) phát đi thông báo về việc một con chó dương tính với virus dại cắn đã 3 người.

Chó dại cắn 3 người ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Chó thả rông (ảnh minh hoạ)

Vào chiều 17-11, tại khu vực gần cơ sở Bò Sữa Resort Mê Kông (ấp 5, xã An Phước), người dân phát hiện một con chó nặng khoảng 15-20 kg, màu xám vàng, dáng giống chó Becgie.

Thời điểm này, con chó bất ngờ lao vào tấn công 3 người, sau đó nó tiếp tục chạy sang khu phố Long Khánh 3, phường Tam Phước. 

Bực tức, nhiều người dân đã khống chế và đánh chết con vật.

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu gửi xét nghiệm và cho kết quả con chó “dương tính với virus dại”.

Trước nguy cơ nhiễm bệnh dại, Trạm Y tế xã An Phước đề nghị toàn bộ người dân liên quan đã bị con chó này cắn phải đến cơ sở y tế tiêm ngừa vắc xin dại ngay lập tức.

Trạm Y tế xã An Phước cũng khuyến cáo tất cả người dân bị chó, mèo cắn cần chủ động đến trung tâm y tế để được tiêm phòng kịp thời.

Tin liên quan

Phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn

Phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn

(NLĐO) - Sau 6 tháng bị chó cắn, nam thanh niên xuất hiện các triệu chứng thần kinh điển hình như kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước.

Chủ nhà bị chó Becgie Bỉ tấn công trong lúc cho ăn, chịu nhiều vết thương sâu

(NLĐO) - Người phụ nữ 63 tuổi bị chó Becgie Bỉ nhà nuôi tấn công, gây nhiều vết thương sâu, phải nhập viện điều trị.

Trước khi chết, 1 con chó hoang đã cắn 3 người, Phan Thiết ra thông báo khẩn

(NLĐO) - Một con chó hoang nghi mắc bệnh dại đã cắn 3 người ở phường Phan Thiết trước khi chết, buộc ngành chức năng vào cuộc ngăn chặn dịch lây lan

nam thanh niên tỉnh đồng nai chó dại cắn trạm y tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo