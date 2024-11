Người phụ nữ trúng số 2 tỉ không được nhận thưởng: “Tôi mất ăn mất ngủ!”

Ngày 27-11, phóng viên Báo Người Lao Động tiếp tục có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971; ngụ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) - người trúng tờ vé số trị giá 2 tỉ đồng nhưng không được nhận giải.

* PV: Bà có thể kể lại việc mình mua vé số và quá trình giải quyết của công ty ra sao?

- Bà Nguyễn Thị Ng: Ngày 14-10, tôi mua 2 tờ vé số của Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế. Khi mua xong, tôi bỏ vào tờ tiền polymer kẹp lại bỏ vào túi đi làm nên bị mưa ướt. Thấy ướt nên gỡ ra thì phần lề của tờ vé số bị rách. Khi phát hiện trúng thưởng, tôi đem 2 tờ vé số hơ lửa cho nó ráo thì nó bị co lại.

Bà Nguyễn Thị Ng. với tờ vé số trúng giải độc đắc 2 tỉ đồng nhưng không được nhận giải

Ngày hôm sau, tôi cùng con trai ra Công ty XSKT tỉnh Thừa Thiên - Huế gặp họ và cũng trình bày lại câu chuyện như vậy. Công ty nói vé họ phát hành ra là đúng rồi, nhưng để đúng quy định phát thưởng phải có giám định của công an, như bên thứ ba làm chứng. Nếu giám định đúng thì bên công ty chi trả cho khách hàng.

Sau đó, công ty làm văn bản gửi qua công an. Công an điện tôi ra rồi công ty dẫn tôi cùng đi giám định. Khi tới công an thì họ giải thích khách hàng yêu cầu giám định nên khách hàng nộp tiền. Giám định 2 tờ vé số thành 4 bản, mỗi bản 3 triệu đồng, 4 bản là 12 triệu đồng. Sau đó, tôi đã chuyển tiền cho đại diện công ty xổ số để họ đem tiền qua nộp lấy kết quả giám định về.

Clip: Bà Ng. mong công ty xổ số nghĩ tới quyền lợi khách hàng

Đến ngày 29-10, công ty xổ số điện tôi ra, thông báo được một tờ trúng giải phụ chứ tờ trúng giải đặc biệt không được. Nghe vậy tôi rất là buồn. Ra họ giải thích như vậy.

Khi ra công ty, tôi nói cho xem kết quả giám định của công an, họ nói không cho được, bảo qua công an lấy giám định. Đi qua công an họ nói đã trả kết quả rồi và hướng dẫn nếu công ty không chịu đưa cho khách hàng thì yêu cầu trả lời bằng văn bản, trích nguyên văn kết quả giám định của công an. Khi tôi về lại công ty thì lãnh đạo công ty nói chờ soạn văn bản lâu nên bảo tôi về rồi sẽ chuyển phát nhanh vào nhà.

Tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách

Ngày hôm sau, tôi nhận được thư, trong đó không nêu kết quả giám định của công an mà công ty chỉ trả lời rằng áp dụng Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 4-6-2013 của Bộ Tài chính thì không đủ cơ sở để chi trả giải thưởng cho tôi.

* Khi biết mình trúng 2 tờ vé số, trong đó có một tờ trúng độc đắc, bà thấy thế nào?

- Khi dò vé số trúng tôi cảm thấy rất mừng nhưng cũng thấy hơi lo. Khi công ty không chấp nhận trả thưởng thì cảm thấy hết sức thất vọng, bức xúc vì công ty không cho xem kết quả giám định của công an, trong khi người bỏ tiền ra là mình thì mình phải biết như thế nào chứ.

* Trong khi lần đầu ra công ty, họ nói nếu kết quả giám định đúng thì trả sẽ trả thưởng?

- Đúng! Họ nói vậy nên mình càng nuôi hy vọng. Họ nói nếu như công an giám định đúng thì công ty chi trả.

Bà Ng. thất vọng, mất ngủ vì tờ vé số trúng giải nhận không nhận thưởng được

* Bà có thường xuyên mua vé số không?

- Mình cũng nuôi hy vọng đổi đời nên mua vé số thường xuyên. Có khi nhịn ăn sáng để dành mua vé số. Mỗi lần mua 1-2 tờ chứ không mua cả lốc vì không có tiền. Mình hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được đổi đời.

Clip: Bà Nguyễn Thị Ng. kể về tờ vé số trúng giải độc đắc

Tôi cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ. Không trúng thì thôi, khi trúng mà không được kết quả như mong muốn mình rất buồn. Ví dụ như rách nhiều, mất đi chữ số thì tôi chấp nhận, còn đây chỉ mất phần chân thôi và số vẫn rất rõ ràng.

Cũng có một điều là tôi không phải đúng hoàn toàn vì đã làm rách, nhưng tôi mong muốn làm cái gì cũng phải thấu tình đạt lý, trong cái lý cũng phải có cái tình.

Công ty xổ số cần phải nghĩ tới quyền lợi của khách hàng chứ không chỉ thiên về lợi nhuận không. Nếu như chất liệu giấy mà như trong vé số miền Nam thì sao rách được, vì nó có lớp ni-lon bên ngoài nước mưa hay mồ hôi sẽ không làm cho tờ vé số nó bị rã.