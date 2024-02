Cụ thể, số lượt khám chữa bệnh ngoại trú trong năm 2023 tăng 11% so với năm 2022; trong đó số lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tăng 17% so năm 2022; số lượt điều trị nội trú cũng tăng 4,1% và số lượt nội trú có thẻ BHYT tăng 9,1% so với năm 2022.



Đối với các chỉ tiêu kế hoạch trọng tâm trong năm 2023, ngành y tế đều đạt hoặc vượt ở hầu hết các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đồng thời, trong năm 2023, ngành y tế đã nỗ lực xây dựng và triển khai 11 đề án và 4 kế hoạch phát triển ngành, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân. Năm 2023 cũng là năm ngành y tế TP HCM đón nhận nhiều cơ sở pháp lý mới liên quan trực tiếp đến hoạt động của ngành, trong đó Nghị quyết 98/2023/QH15 mở ra nhiều cơ hội cho ngành y tế phát triển thời gian tới.

Trong năm 2024, ngành y tế TP HCM bám sát chủ đề năm mà UBND thành phố đã chọn: "Quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội". Cụ thể, đã xây dựng 10 nhóm hoạt động trọng tâm với 43 hoạt động thiết thực, bao phủ các lĩnh vực của ngành y tế.

Tin tưởng rằng với đội ngũ nhân lực y tế hùng hậu, giỏi nghề, tận tâm; với hệ thống y tế hiện đại và rộng khắp, cùng với đó là chính sách, chế độ dành cho ngành y ngày càng hoàn thiện, hợp lý, y tế TP HCM nhất định sẽ cùng ngành y cả nước gặt hái nhiều thắng lợi; hình ảnh người thầy thuốc tiếp tục tỏa sáng, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Sở Y tế TP HCM, tôi đánh giá cao và chúc mừng Báo Người Lao Động đã tổ chức cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" rất thiết thực và nhân văn, đồng thời tổ chức sự kiện trao giải kết hợp vinh danh ngành y mang nhiều ý nghĩa và thông điệp sâu sắc.

Chương trình này giúp mọi người hiểu rõ hơn về nghề y; góp phần giới thiệu những tấm gương đẹp của những người thầy thuốc với công chúng, góp phần xây dựng ngành y tế ngày càng phát triển. Rộng hơn, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp về y đức, lòng nhân ái, tinh thần dũng cảm cho mọi người, đặc biệt cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Với mỗi bài viết là một góc nhìn đầy thiện cảm về người thầy thuốc, là món quà rất ý nghĩa dành cho người thầy thuốc.

Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), xin chúc toàn thể những người đang làm việc trong lĩnh vực y - dược cùng gia đình dồi dào sức khỏe, giữ vững y đức, thương người, giỏi nghề, tận tâm tận lực phụng sự nhân dân và tiếp tục đóng góp tích cực cho phát triển y khoa và tiến bộ xã hội.

(*) Trích phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi", chiều 26-2