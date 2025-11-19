Người thầy truyền lửa, đưa học sinh chinh phục đấu trường quốc tế

Ngày 15-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà giáo tiêu biểu nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Trong số 60 gương mặt nhà giáo tiêu biểu, thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), vinh dự là cá nhân duy nhất của Thanh Hóa tham gia sự kiện tôn vinh này.

Thầy Nguyễn Bá Tư - người thầy truyền lửa cho nhiều học sinh chinh phục đấu trường quốc tế môn Vật lý Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa)

Người thầy thắp lửa đam mê

Thầy Nguyễn Bá Tư sinh năm 1981, tại một xã vùng ven sông Mã TP Thanh Hóa cũ (nay thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa). Ngay từ nhỏ, cậu học trò Nguyễn Bá Tư đã mơ ước một ngày sẽ trở thành thầy giáo, được truyền lửa cho các thế hệ học sinh tương lai.

Mơ ước đó đã đeo đuổi thầy Tư suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, là động lực, nguồn cảm hứng để thầy vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, thực hiện hoài bão trở thành thầy giáo và có được vinh quang như ngày hôm nay.

Sau khi học xong cấp 3, thầy Tư đã thi đậu chuyên ngành sư phạm Vật Lý, Trường đại học Hồng Đức. Năm 2005, thầy tốt nghiệp và được phân công giảng dạy tại Trường THPT Bá Thước, một trong những ngôi trường vùng cao, khó khăn của Thanh Hóa lúc bấy giờ.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư trong một giờ lên lớp

Hai năm sau, thầy được điều chuyển về Trường THPT Nông Cống 3 (huyện Nông Cống cũ). Tại đây, thầy đã không ngừng nỗ lực, giúp nhiều thế hệ học sinh ở vùng đồng chiêm trũng này gặp hái được nhiều thành công trong học tập. Đặc biệt, trong những năm thầy Tư công tác, trường đã có 55 học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và 3 học sinh đoạt giải quốc gia.

Bước sang năm học 2020, thầy Nguyễn Bá Tư được điều động về Trường THPT Chuyên Lam Sơn, một trong những trường chuyên danh tiếng của tỉnh Thanh Hóa và thuộc nhóm trường chuyên hàng đầu cả nước.

Tại ngôi trường mới, với tâm huyết và phương pháp dạy sáng tạo của mình, thầy Tư đã đưa nhiều học sinh của mình xuất sắc chinh phục những tấm huy chương Vật lý danh giá ở đấu trường quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2024, thầy Nguyễn Bá Tư đã trực tiếp bồi dưỡng 4 học sinh giành huy chương quốc tế và khu vực. Đặc biệt, năm 2024, có 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế, 1 học sinh đoạt Huy chương Bạc và 2 học sinh đoạt Huy chương Đồng Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương.

Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, từ năm 2021 đến nay, thầy Tư đã bồi dưỡng được 16 học sinh đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 9 giải nhì, nhiều em lọt vào vòng tuyển chọn Olympic quốc tế. Đối với cấp tỉnh, có 20 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có nhiều giải nhất. Tại các kỳ thi học sinh giỏi khu vực Duyên hải, đồng bằng Bắc Bộ và Olympic Khoa học tự nhiên, học sinh do thầy bồi dưỡng cũng đã đoạt 13 Huy chương Vàng và 10 Huy chương Bạc.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư (thứ hai từ phải sang) cùng 3 học sinh do thầy bồi dưỡng đoạt huy chương tại Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2024

Ngoài công tác giảng dạy, từ năm 2019 -2024, năm nào thầy giáo Nguyễn Bá Tư cũng có sáng kiến, kinh nghiệm được Hội đồng khoa học ngành giáo dục đánh giá, xếp loại cao.

Với những thành tích đạt được, năm 2020, thầy Nguyễn Bá Tư vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; năm 2024 đạt danh hiệu Nhà giáo tiêu biểu toàn quốc cùng nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo; là điển hình tiên tiến của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025 được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen...

"Chỉ cần là chính mình, các em đã là người chiến thắng"

Theo thầy Tư, môn Vật lý là môn học đòi hỏi tư duy khoa học, logic và sự tập trung cao độ. VVì thế, trong quá trình giảng dạy, thầy luôn tìm cách để môn học không trở thành gánh nặng mà là nguồn cảm hứng đối với học sinh. Với tâm niệm đó, thầy Tư luôn chủ động tìm kiếm, dịch các tài liệu nâng cao, xây dựng kế hoạch học tập chi tiết và luôn cập nhật phương pháp giảng dạy mới.

"Bồi dưỡng học sinh giỏi là một hành trình dài, đòi hỏi cả thầy và trò phải cùng đam mê, dấn thân, đồng thời giữ "chất lửa" trong quá trình học tập. Mình luôn sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, chia sẻ kiến thức và cả những khó khăn với học trò, trở thành người bạn đồng hành tin cậy trong những chặng đường chinh phục đỉnh cao trí tuệ"- thầy Tư tâm sự.

Thầy giáo Nguyễn Bá Tư (ngoài cùng bên trái) đại diện cho gương mặt nhà giáo tiêu biểu của Thanh Hóa gặp mặt Thủ tướng hôm 15-11. Ảnh: Nhật Bắc

Cũng theo thầy Tư, Trường THPT Chuyên Lam Sơn được tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm sâu sát, có giáo viên tâm huyết, học sinh thông minh. Tuy nhiên, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Nội dung các kỳ thi liên tục đổi mới, đòi hỏi giáo viên phải tự học, nghiên cứu không ngừng nghỉ.

Chia sẻ hành trình mang về những tấm huy chương quốc tế, thầy Nguyễn Bá Tư cho biết trong hành trình ấy thầy và trò đã gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, từ khó khăn đó đã thôi thúc bản thân tự tìm tòi các giải pháp để giúp các em đạt được thành tích tốt nhất.

"Nói về khó khăn, cái đầu tiên là áp lực thời gian và khối lượng kiến thức. Với đấu trường quốc tế, khối lượng kiến thức rất rộng, thời gian chỉ có 2 năm để trang bị, chuẩn bị mọi điều kiện để tham gia. Để đạt được thành quả, ngay từ đầu, bản thân tôi đã xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo bài bản, phù hợp với từng giai đoạn.

Tôi cũng rất chú trọng công tác học sinh tự học, tự bồi dưỡng. Đặc biệt là thường xuyên đổi mới công tác giảng dạy, để mỗi bài giải, mỗi bài toán khó trở nên đơn giản đối với các em học sinh"- thầy Tư bộc bạch.

Clip thầy giáo Nguyễn Bá Tư xúc động được nghe chia sẻ của học trò do mình bồi dưỡng tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 17-11. Clip do Trường THPT Lam Sơn cung cấp

Cũng theo thầy Tư, khó khăn kế tiếp phải kể đến điều kiện học tập của các em. Bởi, bộ môn Vật lý là bộ môn thực nghiệm, trong khi các nhà trường, ngay cả Trường THPT chuyên Lam Sơn, chưa đủ các thí nghiệm để phục vụ cho công tác bồi dưỡng quốc gia, quốc tế, nên thầy luôn xây dựng, đấu mối để các em được thực nghiệm, tránh mất những điểm đáng tiếc.

"Áp lực tâm lý của các em cũng là những khó khăn, vì các em đều đang rất trẻ, khi tham gia các kỳ thi lớn, các em phải gánh trên vai sự kỳ vọng của phụ huynh, thầy cô, nhà trường. Đây là nhiệm vụ mà tôi rất chú trọng, nên mỗi giai đoạn, mỗi bài toán khó, tôi luôn sát sao, đồng hành với các em. Và trước mỗi kỳ thi tôi luôn nhắn nhủ với học sinh rằng, chỉ cần các em là chính mình, thì các em đã là người chiến thắng"- thầy Tư chia sẻ.

Thành tích của cá nhân thầy giáo Nguyễn Bá Tư luôn gắn liền với thành công chung của Trường THPT Chuyên Lam Sơn. Năm học 2023-2024 trường xếp thứ nhất toàn quốc về Học sinh giỏi quốc gia, riêng môn Vật lý đóng góp 1 giải nhất, 4 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải Khuyến khích và 1 huy chương quốc tế. Năm học 2024-2025, thành tích chung của nhà trường tại kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia xếp thứ sáu toàn quốc, trong đó đội tuyển Vật lý đóng góp 2 giải Nhì, 7 giải ba và 1 giải Khuyến khích.



