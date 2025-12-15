HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Người trẻ Hàn Quốc hiến kế thúc đẩy tỉ lệ sinh

Xuân Mai

Giới trẻ Hàn Quốc đang cho rằng "việc giảm nhẹ gánh nặng tài chính khi kết hôn" là chính sách hàng đầu giải quyết tình trạng tỉ lệ sinh thấp và già hóa dân số

Điều này phản ánh thực tế xã hội hiện nay ở Hàn Quốc khi chi phí kết hôn cao đang khiến nhiều cặp đôi gặp khó khăn khi quyết định lập gia đình.

Theo tờ Chosun, thông tin trên được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban Tổng thống về chính sách dân số và xã hội lão hóa hôm 13-12. 

Báo này công bố một loạt đề xuất được đánh giá cao do Ủy ban Quốc gia Thế hệ Tương lai thu thập. Ủy ban này được thành lập nhằm đưa tiếng nói của người dân vào quá trình hoạch định chính sách. Năm nay, ủy ban quy tụ 250 thành viên là thanh thiếu niên và người trong độ tuổi 20.

Người trẻ Hàn Quốc hiến kế thúc đẩy tỉ lệ sinh - Ảnh 1.

Những ngôi nhà bỏ trống ở quận Dong, TP Incheon - Hàn Quốc. Ảnh: Quận Dong

Trong lĩnh vực hôn nhân, đề xuất đứng đầu là chính sách "giảm gánh nặng tài chính khi kết hôn", gợi ý cung cấp các phiếu hỗ trợ tài chính để giúp trang trải phần nào chi phí tổ chức đám cưới và hỗ trợ nhà ở cho cặp vợ chồng mới cưới. 

Bên cạnh đó là đề xuất tổ chức một khóa học bắt buộc tại trường đại học về "tỉ lệ sinh thấp và xã hội tương lai" nhằm nâng cao nhận thức của công chúng đối với các vấn đề dân số.

Một báo cáo mới công bố còn nêu bật sự cần thiết của các chính sách ưu tiên tạo việc làm để làm chậm đà suy giảm dân số ở Hàn Quốc. Theo báo cáo của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc, sự thiếu hụt cơ hội việc làm đang được xem là nguyên nhân chính khiến tỉ lệ sinh giảm và người dân rời bỏ các thị trấn, thành phố nhỏ. 

Xu hướng này đặc biệt nghiêm trọng tại 89 khu vực suy giảm dân số, được xác định dựa trên 8 tiêu chí như tỉ lệ cư dân dưới 14 tuổi và trên 65 tuổi trong 5 năm qua.

"Việc làm là điều kiện cơ bản nhất để người dân ở lại các khu vực địa phương. Các chính sách của chính phủ trong tương lai cần tập trung nhiều hơn vào việc tạo việc làm" - chuyên gia Lee Ji-hye của Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc nhận định với tờ Korea Times.

dân số tỉ lệ sinh Hàn Quốc
