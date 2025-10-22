Người Việt có thêm cách kiếm tiền mới trên Facebook thông qua Shopee Affiliate

Shopee - nền tảng thương mại điện tử hàng đầu Đông Nam Á, Đài Loan (Trung Quốc) và Brazil - vừa cho biết đã hợp tác cùng Meta triển khai bộ công cụ mới giúp các nhà sáng tạo nội dung gia tăng thu nhập.

Theo đó, nhà sáng tạo nội dung sở hữu tài khoản tiếp thị liên kết có thể truy cập Facebook Affiliate Partnerships, bảng điều khiển (dashboard) liên kết tài khoản Facebook với các tài khoản tiếp thị liên kết (Affiliate).

Nhờ vậy, họ có thể lựa chọn sản phẩm và gắn thẻ tiếp thị liên kết trực tiếp trong bài đăng và Reels. Khi người xem nhấp vào thẻ này và hoàn tất giao dịch, nhà sáng tạo sẽ nhận được hoa hồng.

Các nhà sáng tạo nội dung còn được hưởng nhiều quyền lợi từ chương trình Shopee Affiliate, bao gồm mức hoa hồng, voucher độc quyền dành cho người mua hàng thông qua Facebook và cơ hội hợp tác tài trợ sản phẩm.

Người dùng Facebook tại Việt Nam có thể kiếm tiền bằng Liên kết tiếp thị Shopee

Động thái này của Shopee là nhằm củng cố hệ sinh thái nội dung với hơn 100 triệu nội dung Shopee Live và Shopee Video được tạo ra vào năm 2024, gấp 3 lần so với năm trước đó.

Dự án Facebook Affiliate Partnerships hợp tác với Shopee hiện triển khai tại các thị trường Việt Nam, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Philippines và Brazil.

Các thương hiệu và nhà bán hàng trực tuyến giờ đây có thể tối đa hiệu quả của Facebook Live bằng cách bổ sung Collaborative Ads, tính năng mới cho phép giới thiệu danh mục sản phẩm liền mạch từ gian hàng Shopee ngay trong livestream trên Facebook.

Cụ thể, người xem có thể nhấp chọn sản phẩm khi theo dõi livestream và hoàn tất thanh toán trực tiếp trên Shopee.

Thương hiệu và nhà bán hàng cũng có thể ghim các sản phẩm từ danh mục của họ ngay trong livestream, từ đó hướng dẫn người xem truy cập Shopee để tìm hiểu thêm về thông tin, các đánh giá, đồng thời thực hiện quy trình thanh toán được tối giản hóa.

Shopee là nền tảng thương mại điện tử đầu tiên tích hợp tính năng thử nghiệm này. Tính năng đang được thí điểm tại Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines và sẽ sớm được ra mắt tại các thị trường khác.

Theo ghi nhận, danh mục sản phẩm trong chương trình khá đa dạng, từ thời trang, đồ điện tử, ẩm thực đến nội thất, với mức hoa hồng trung bình 10-20%.

1. Cách kết nối Facebook với Shopee Affiliate:

2. Tạo content và gắn sản phẩm (Cách 1: qua Affiliate Hub)

3. Tạo content và Gắn sản phẩm (Cách 2: Cổng post bài)