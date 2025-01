Người Việt đón Tết ở nước ngoài - Những hình ảnh ấn tượng

Những ngày này, các cơ quan đại diện Việt Nam trên khắp thế giới đang tổ chức Tết cho cộng đồng người Việt nhằm tái hiện nét đẹp truyền thống của dân tộc và tạo không khí đón Tết cổ truyền ấm áp cho cộng đồng người Việt xa quê.

Đó có thể là một buổi tiệc tất niên ấm cúng, một lễ hội với hàng ngàn người tham gia, hay phổ biến hơn cả là các chương trình Xuân Quê hương - Mừng xuân Ất Tỵ 2025 với sự tham dự của hàng trăm khách mời, bao gồm kiều bào và lãnh đạo chính quyền địa phương, những người bạn thân thiết của Việt Nam…

300 kiều bào tại Belarus quây quần đón xuân

Ngày 27-1-2025, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hoà Belarus hối hợp với Ban chấp hành hội người Việt đã tổ chức "Xuân quê hương - Ất tỵ 2025" tại khách sạn Orbita với sự tham dự của gần 300 bà con cộng đồng người Việt cùng thân nhân người Belarus đến từ Thủ đô Minsk và các địa phương lân cận.

Chương trình diễn ra sôi nổi, ấm cúng với việc Đại sứ trao tặng giấy khen cho các cháu sinh viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc năm qua; các Phu nhân cán bộ Đại sứ quán lì xì cho các em nhỏ và các tiết mục văn nghệ của bà con cộng đồng.

Ảnh: Đại sứ quán

Thư ký Đối ngoại của Tổng thống Bulgaria ấn tượng với Xuân Quê hương

Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria long trọng tổ chức chương trình Xuân Quê hương 2025 với sự tham dự của 200 khách mời là đại diện chính quyền sở tại, các cơ quan đại diện, tổ chức quốc tế, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Bulgaria.

Ông Rusi Ivanov - Thư ký Đối ngoại của Tổng thống - bày tỏ sự ấn tượng với chương trình Xuân quê hương do Đại sứ quán tổ chức với không gian trang trí, ẩm thực, các tiết mục văn nghệ đều toát lên tinh thần đoàn kết, hướng về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu tham dự được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với những bài hát, điệu nhảy sôi động, trò chơi hấp dẫn, vui nhộn do CLB Bông sen, Hội thanh niên Việt Nam tại Bulgaria, CLB Nón xinh... thực hiện.

Ảnh: Đại sứ quán

Xuân Quê hương tại New York

Tối 25-1-2025, tại đảo Roosevelt, TP New York (Mỹ), Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Lãnh sự quán Việt Nam tại New York đã long trọng tổ chức chương trình "Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025".

Bất kể thời tiết giá lạnh, Xuân Quê hương tại New York thu hút sự quan tâm, tham gia của khoảng 500 khách mời là thành viên cộng đồng người Việt và bạn bè Mỹ ở New York và các vùng lân cận.

Trong khí đông vui, ấm cúng,"Tết Cộng đồng - Xuân Quê hương Ất Tỵ 2025" mang đậm bản sắc dân tộc với các món ăn Tết truyền thống và các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc ba miền đất nước do các nghệ sĩ gốc Việt, thành viên Hội Thanh niên, sinh viên Việt Nam tại New York và Hội Phu nhân, phu quân các Cơ quan đại diện Việt Nam tại New York trình diễn.

Đại sứ Đặng Hoàng Giang chụp ảnh cùng các cháu thiếu nhi. Nguồn: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc

Chuỗi sự kiện tại Quảng Đông

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Đông vừa tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và chương trình Xuân quê hương Tết Ất Tỵ 2025 tại Quảng Châu, Trung Quốc với sự tham dự của 500 khách mời.

Chuỗi sự kiện bao gồm: Toạ đàm doanh nghiệp Việt – Trung; Triển lãm ảnh "Lịch sử 75 năm quan hệ Việt – Trung" và "Lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông"; Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao giữa hai nước, đồng thời kết hợp tổ chức chương trình Xuân Quê hương Tết Ất Tỵ 2025 cho kiều bào tại Quảng Đông.

Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc và chương trình Xuân quê hương Tết Ất Tỵ 2025 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Nguồn: Tổng lãnh sự quán

Tại Lễ kỷ niệm còn có triển lãm ảnh "Lịch sử 75 năm quan hệ Việt – Trung" và "Lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông", Góc Văn hoá "Tết Việt" kết hợp và quảng bá sản phẩm đến từ những thương hiệu lớn của Việt Nam.

Đây là chuỗi sự kiện khởi động các hoạt động trong Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Đông.