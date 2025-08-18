HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Người vợ đâm chồng tử vong bị tạm giữ hình sự

Ninh Cơ

(NLĐO)- Công an đã tạm giữ hình sự Hà Thị Lai Hạ (Phú Thọ), là người vợ đâm chồng tử vong, để điều tra, làm rõ.

Ngày 18-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú tại khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi Giết người. Hạ là người vợ đâm chồng từ vong gây xôn xao dư luận.

Vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm tại Phú Thọ gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Nghi phạm Hà Thị Lai Hạ, người vợ đâm chồng tử vong. Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu công an xác định khoảng 0 giờ 20 phút ngày 17-8, hai vợ chồng D. và Hạ cùng đi ăn liên hoan, uống rượu rồi về nhà ở khu 1, xã Phú Mỹ thì xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Hạ sử dụng dao nhọn gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái anh D. gây chảy máu. Lúc đó, anh D. ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài sân thì Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Lúc này, ông Ng.T.M. và bà H.Th.T.H. (bố mẹ của D.) tìm cách can ngăn nhưng không được.

Anh D. bỏ chạy, rồi ngã bất tỉnh trước sân nhà được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ song nạn nhân đã tử vong.

Nguyên nhân vụ vợ đâm chồng tử vong

Được biết, 2 vợ chồng Hạ lấy nhau được khoảng 5 năm, có một con trai 3 tuổi và cùng làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn.

Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ vợ đâm chồng tử vong, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Tin liên quan

Nghi án vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm

Nghi án vợ đâm chồng tử vong lúc nửa đêm

(NLĐO)- Ôm ngực từ trong nhà chạy, nam thanh niên gục ngã xuống sân sau đó.

Người phụ nữ ở Quảng Nam đâm chồng nguy kịch rồi đi tự thú

(NLĐO) – Vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam dùng dao đâm chồng rồi tự tử nhưng bất thành.

Người phụ nữ đâm chồng tử vong vì hay... đi nhậu

(NLĐO) - Thấy chồng vừa nhậu về nhưng chuẩn bị đi nhậu tiếp, trong lúc mâu thuẫn, người phụ nữ dùng dao đâm 3 nhát khiến chồng tử vong.

vợ đâm chồng vợ đâm chồng ở Phú Thọ giết người vợ sát hại chồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo