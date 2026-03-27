Kinh tế

Người xây nhà “choáng váng” vì giá vật liệu tăng từng tuần

Bài, ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO)- Giá vật liệu xây dựng leo thang khiến nhà thầu và chủ đầu tư lo lắng, phải tìm cách ứng phó.

Những ngày gần đây, các doanh nghiệp xây dựng cho biết đang chịu áp lực lớn khi liên tục nhận được bảng báo giá mới từ các công ty thép và vật liệu xây dựng. Việc giá cả thay đổi với tần suất dày đặc khiến nhiều đơn vị khó chủ động trong kế hoạch chi phí và tiến độ thi công.

Cụ thể, ngày 9-3, Công ty Thép Hòa Phát Hưng Yên tại Bình Dương thông báo tăng 300.000 đồng/tấn đối với thép cuộn và thép dây tại khu vực miền Nam. 

Đến ngày 23-3, doanh nghiệp này tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tấn đối với thép cây và 200.000 đồng/tấn với thép cuộn. Như vậy, chỉ trong tháng 3, giá thép đã được điều chỉnh tăng hai lần. 

Công ty CP Thép Việt Ý cũng tăng giá trên toàn quốc, với mức tăng 300.000 đồng/tấn đối với thép cây và 200 đồng/kg đối với thép cuộn. Công ty Thép Vina Kyoei cũng thông báo tăng 300.000 đồng/tấn giá bán thép.

Lý giải nguyên nhân tăng giá, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất đều cho rằng giá phôi thép và nguyên vật liệu đầu vào liên tục leo thang, kéo theo chi phí sản xuất tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá năng lượng, đặc biệt là xăng dầu, cũng góp phần đẩy giá thành sản phẩm đi lên.

Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh năm 2026 khiến nhà thầu lo lắng - Ảnh 2.

Giá vật liệu xây dựng leo thang khiến các nhà thầu lo lắng

Không chỉ thép, nhiều loại vật liệu xây dựng khác như cát, đá, xi măng và bê tông cũng đồng loạt tăng giá, khiến các nhà thầu và chủ đầu tư rơi vào thế bị động, thậm chí phải hủy hợp đồng thi công.

Theo ghi nhận, giá gạch đã tăng từ 1.800 đồng lên 2.100 đồng/viên, chưa bao gồm chi phí vận chuyển. Riêng Nhà máy gạch Tuynel Tám Quỳnh thông báo tăng thêm 100 đồng/viên từ ngày 23-3. 

Giá cát đen tăng từ 470.000 đồng lên 570.000 đồng/m3, trong khi cát vàng tăng từ 750.000 đồng lên 800.000 đồng/m3. Đáng chú ý, bê tông tươi loại M300 tăng mạnh từ khoảng 1,1 triệu đồng lên gần 1,5 triệu đồng/m3.

Giá vật liệu xây dựng tăng mạnh năm 2026 khiến nhà thầu lo lắng - Ảnh 3.

Các công trình gặp khó khăn khi giá vật liệu xây dựng leo thang

Trước biến động này, nhiều cá nhân và doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư. Bà Hoàng Kim Thư, chủ hai khu nhà trọ tại phường Phú Định (TPHCM), cho biết kế hoạch sửa chữa với chi phí dự kiến 500 triệu đồng đã phải tạm hoãn khi đơn vị thi công yêu cầu tăng giá lên 700 triệu đồng, tương đương tăng 40%.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trương Đình Thi, Giám đốc Công ty Xây dựng Dori, cho biết giá vật liệu xây dựng đã tăng 60-80% so với năm ngoái và tăng ít nhất 30% từ đầu năm đến nay. Điều này buộc doanh nghiệp phải thương lượng lại với chủ đầu tư để điều chỉnh chi phí, trong khi nhiều công trình gần như không còn lợi nhuận.

Theo TS Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, giá xăng dầu tăng do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đã kéo theo giá vật liệu xây dựng leo thang, đặc biệt là bê tông. Trước tình hình này, doanh nghiệp đã rà soát lại tiến độ các dự án, tạm dừng những dự án chưa mở bán, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai nhằm đảm bảo uy tín.

“Trong bối cảnh chi phí vật liệu tăng cao, doanh nghiệp buộc phải tiết giảm chi phí bằng cách tinh giản nhân công, tiết kiệm nguyên vật liệu và tận dụng vật liệu tái chế nếu có thể. Mục tiêu hiện nay là tránh thua lỗ, chờ đợi thị trường ổn định trở lại khi giá dầu và tình hình địa chính trị hạ nhiệt” – ông Thạch chia sẻ.


Tin liên quan

Giá vật liệu xây dựng tăng cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc

Giá vật liệu xây dựng tăng cao bất thường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an vào cuộc

(NLĐO) - Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì điều tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng thị trường, đầu cơ trục lợi trong sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.

Nhà thầu lại "sốt ruột" vì giá vật liệu xây dựng trở lại cuộc đua tăng giá

(NLĐO) - Chỉ trong vòng 1 tháng qua, các công ty thép đã gửi thông báo tăng giá sắt thép 3 lần, cùng với đó là dự báo nhiều loại vật liệu xây dựng khác cũng tăng theo.

Giá vật liệu xây dựng liên tục leo thang

(NLĐO) - Giá các loại vật liệu xây dựng từ sắt thép, xi măng đến các loại các đá, cát đều tăng giá liên tục nhiều lần từ đầu năm khiến nhà thầu, đơn vị thi công "choáng".

giám đốc công ty chủ đầu tư tăng giá vật liệu xây dựng Giá vật liệu xây dựng
