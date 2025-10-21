Nguồn cung nhà ở TP HCM sắp tăng thêm 13.500 căn hộ

Báo cáo 9 tháng của các công ty bất động sản cho thấy nguồn cung căn hộ tại TP HCM đã có dấu hiệu cải thiện trong quý III/2025 nhưng thị trường vẫn trong tình trạng khan hiếm so với nhu cầu thực, khiến giá bán tiếp tục chịu áp lực tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Nỗ lực của Chính phủ và TP HCM trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý đã giúp nhiều dự án tại thành phố được khơi thông, sẽ là động lực lớn nhất để gia tăng nguồn cung mới trong tương lai gần (quý IV/2025 và năm 2026).

Trong bối cảnh đó, Công ty CP Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) cho biết hai dự án của công ty tại phường Tân Mỹ và phường Phú Thuận vừa được lãnh đạo thành phố cùng các sở, ngành tháo gỡ vướng mắc pháp lý để tiếp tục triển khai và đưa sản phẩm ra thị trường.

Dự án tại phường Phú Thuận của Sunshine Group tái khởi động sau thời gian đình trệ.

Cụ thể, hơn 20 tòa tháp của dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside nằm ở khu Nam TP HCM vừa được tháo gỡ pháp lý để tiếp tục thi công và bàn giao nhà trong thời gian tới.

Trước đó, cả hai dự án Sunshine Sky City và Noble Crystal Riverside với tổng cộng 6.500 căn hộ đang trong quá trình triển khai xây dựng và từng được xem là "điểm sáng" về tiến độ. Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục pháp lý, một số tòa không thể triển khai nhanh để tung ra thị trường như kế hoạch.

Ngoài hai dự án trên, Sunshine Group cũng chuẩn bị tung ra gần 7000 căn hộ biển tại dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau, dành cho người trẻ. Dự án này có quy mô gần 20ha tại bờ biển Chí Linh đẹp nhất Vũng Tàu, nay là phường Phước Thắng, TP HCM.