Nguồn gốc vật thể từng bị nghi là tàu ngoài Trái Đất được hé lộ

Theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy, vật thể 3I/ATLAS - sao chổi liên sao từng gây xôn xao dư luận vì bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh - đến từ một hệ hành tinh siêu lạnh.

Vật thể liên sao kỳ thú 3I/ATLAS chụp bởi các kính viễn vọng không gian Hubble và Juice - Ảnh: NASA/ESA

Theo Sci-News, nhóm nghiên cứu từ Đại học Michigan (Mỹ) đã phân tích dữ liệu về 3I/ATLAS do hệ thống kính thiên văn vô tuyến ALMA (đặt tại sa mạc Atacama - Chile) thu thập và phát hiện ra điều đặc biệt.

Tỉ lệ Deuterium trên Hydro (D/H) trong nước của sao chổi này cao gấp 30 lần so với các sao chổi trong hệ Mặt Trời và gấp 40 lần so với các đại dương trên Trái Đất.

D/H là một "dấu vân tay" hóa học cực kỳ quan trọng của các thiên thể, tiết lộ nhiều chi tiết liên quan đến thành phần và lịch sử của nó.

Việc nồng độ nước nặng (HDO) cao như vậy cho thấy 3I/ATLAS phải sinh ra trong một đám mây khí và bụi cực kỳ lạnh, dưới 30 K (-243 độ C), trong một hệ hành tinh có lịch sử tiến hóa và điều kiện bức xạ hoàn toàn khác biệt so với hệ Mặt Trời của chúng ta.

Các kết quả này không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về vật thể gây tranh cãi này, mà còn đem lại dữ liệu quý giá cách nước được vận chuyển và chế biến trong các môi trường hành tinh khác nhau.

Điều này cho thấy mỗi vật thể giống như một "hóa thạch" lưu giữ thông tin về những nơi xa xôi trong thiên hà mà con người chưa thể đặt chân tới.