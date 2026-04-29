Khoa học

Hành tinh có sự sống: Dấu hiệu nhận diện mới

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rào cản quan trọng mà các hành tinh thuộc "vùng có thể ở được" phải vượt qua để sở hữu sự sống.

Hệ Mặt Trời có 3 hành tinh thuộc vùng Goldilocks, tức "vùng có thể ở được" hay "vùng sự sống", tức nơi hành tinh nhận vừa đủ nhiệt lượng từ sao mẹ để sở hữu nước lỏng. Nhưng chỉ có Trái Đất là đang sở hữu hệ sinh thái phong phú.

Chính điều này đã gợi mở về một "tấm lưới lọc" trong cuộc tìm kiếm các ngoại hành tinh có sự sống, theo một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Planetary Science Journal.

Hành tinh có sự sống: Dấu hiệu nhận diện mới - Ảnh 1.

Sao Kim và một số "hành tinh sa mạc" từng được phát hiện - Ảnh: NASA

Các nhà thiên văn học đã xác nhận hơn 6.000 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời và con số đang dần tăng lên mỗi ngày, bao gồm nhiều hành tinh đá giống Trái Đất và nằm trong "vùng sự sống".

Nhưng nghiên cứu mới từ Đại học Washington (Mỹ) cho thấy vị trí địa lý thuận lợi chỉ là một phần của câu chuyện. Họ đã sử dụng các mô hình máy tính cải tiến, bổ sung thêm các yếu tố như gió và độ ẩm, để mô phỏng chính xác hơn môi trường của các hành tinh đá xa xôi.

Kết quả cho thấy có nước lỏng vẫn chưa đủ: Để một hành tinh có khả năng duy trì sự sống lâu dài, nó sẽ phải sở hữu lượng nước ít nhất bằng 20-50% tổng thể tích đại dương của Trái Đất.

Nếu lượng nước quá ít, chu trình carbon - "bộ ổn nhiệt" giúp hành tinh không quá nóng cũng không quá lạnh - sẽ bị phá vỡ.

Trên Trái Đất, quá trình này bắt đầu khi núi lửa phun trào giải phóng CO2 vào khí quyển. Sau đó nước mưa sẽ hòa tan lượng khí này và tạo ra các phản ứng hóa học với đá bề mặt.

Sản phẩm của quá trình phong hóa theo dòng nước chảy xuống đại dương, lắng đọng thành trầm tích và cuối cùng bị đẩy sâu vào lòng đất nhờ sự chuyển động của các mảng kiến tạo.

Tuy nhiên, các "hành tinh sa mạc" thiếu nước để duy trì mưa và quá trình rửa trôi, sự phong hóa đá bị đình trệ, khiến CO2 từ các đợt phun trào núi lửa không còn đường thoát mà tích tụ liên tục trong bầu khí quyển.

Hệ quả tất yếu là một hiệu ứng nhà kính cực đoan sẽ được thiết lập, đẩy nhiệt độ bề mặt tăng vọt và làm bay hơi những giọt nước cuối cùng.

Vòng xoáy nhiệt độ này không chỉ triệt tiêu khả năng điều tiết khí hậu mà còn biến một hành tinh từng tiềm năng thành một thế giới chết chóc.

Các tác giả tin rằng quá trình nói trên đã xảy ra đối với Sao Kim: Từ một thế giới sinh ra để sống giống Trái Đất, nó đã trở nên nóng hơn cả Sao Thủy và chìm sâu trong hiệu ứng nhà kính cực đoan.

Vì vậy trong tương lai, các biện pháp nhằm ước tính lượng nước mà một hành tinh xa xôi sở hữu có thể  là tiêu chí then chốt, giúp các nhà khoa học sàng lọc và xác định những mục tiêu thực sự tiềm năng trong cuộc săn tìm sự sống ngoài Trái Đất.

Thế giới từng có loài người khác thông minh như chúng ta?

Thế giới từng có loài người khác thông minh như chúng ta?

(NLĐO) - Kết quả phân tích hộp sọ một loài người cổ đại vừa đe dọa làm đảo lộn lịch sử tiến hóa.

(NLĐO) - Trong hang động Richards Spur ở bang Oklahoma - Mỹ, các nhà khoa học đã tìm thấy một kho báu: "Xác ướp 3D" của một sinh vật kỷ Nhị Điệp.

(NLĐO) - Một trong những cấu trúc lớn nhất vũ trụ, ẩn mình ở Vùng Tránh, vừa được các nhà thiên văn học phơi bày chi tiết.

Trái Đất sự sống Hành tinh núi lửa hành tinh sa mạc
