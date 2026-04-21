Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh nên từ 2 tỉ đồng

Ngày 20-4, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Hồng, Ủy ban Thường vụ QH đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (DN) và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, DN phát triển sản xuất - kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, DN có quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên DN, dự thảo luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế TNCN, mức doanh thu không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh tại luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030 (thay vì chỉ đến tháng 5-2027 như hiện hành). Các quy định về thuế TNCN, thuế GTGT, thuế thu nhập DN được dự luật đề xuất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2026.

Báo cáo thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với đề xuất của Chính phủ. Song, đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp các căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách.

Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh và DN nhỏ và vừa, ông Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể. Theo ông, trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. "Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp; Hiệp hội DN nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỉ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỉ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn" - ông Phan Văn Mãi nói.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhấn mạnh hộ kinh doanh, DN nhỏ và vừa không chỉ đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò rất lớn trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Thị Hồng đề nghị Chính phủ tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH và cơ quan thẩm tra, để hoàn thiện hồ sơ dự án luật, trình QH. Ủy ban Kinh tế và Tài chính tiếp tục hoàn thiện báo cáo thẩm tra; Tổng Thư ký QH báo cáo QH bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp để bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.



