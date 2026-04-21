Vẫn lúng túng kê khai thuế trực tuyến

Ngày 20-4 là hạn chót để hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống phải thông báo thông tin tài khoản ngân hàng và ví điện tử theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Còn hộ kinh doanh trên 500 triệu đồng, ngoài việc thông báo số tài khoản thì phải thực hiện kê khai, nộp thuế quý I chậm nhất đến ngày 30-4.

Mong được hướng dẫn cụ thể hơn

Ghi nhận tại TP HCM, bà Lê Thị Danh, chủ một tiệm tạp hóa tại phường Gò Vấp, cho biết nhờ được cán bộ thuế hướng dẫn nên bà hoàn tất thông báo tài khoản ngân hàng lên hệ thống. "Do cán bộ thuế hướng dẫn hộ có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn phải thông báo doanh thu thực tế 2 lần/năm, chậm nhất vào ngày 31-7 và 31-1-2027 nên tôi cần thêm thời gian ghi chép doanh thu. Sau đó sẽ liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn kê khai điện tử" - bà Danh nói.

Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh khác vẫn tỏ ra lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến; đồng thời đề nghị cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể hơn cho từng trường hợp và đơn giản hóa quy trình để chủ hộ dễ thực hiện.

Theo bà Lê Thị Chinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế - Cục Thuế, hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Ngưỡng này đang được nghiên cứu điều chỉnh theo hướng hỗ trợ tốt hơn cho người nộp thuế.

Với các hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm, thuế giá trị gia tăng sẽ được tính theo phương pháp tỉ lệ trên doanh thu, tùy theo từng ngành nghề. Ví dụ, hoạt động bán lẻ áp dụng mức thuế 1%, dịch vụ ăn uống là 3%.

Riêng thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh có thể lựa chọn một trong hai phương pháp: tính theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc tính trên thu nhập chịu thuế (doanh thu trừ chi phí hợp lý) nhân với thuế suất 15%.

Bà Chinh cũng lưu ý hộ kinh doanh không chỉ nộp thuế mà còn phải bảo đảm kê khai đúng hạn. Tất cả các hộ, kể cả những trường hợp chưa đến ngưỡng nộp thuế đều phải thông báo bằng phương thức điện tử các tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh cho cơ quan thuế biết.

Các hộ kinh doanh ở chợ truyền thống vẫn còn lúng túng khi kê khai, nộp thuế trực tuyến. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sẽ hỗ trợ xác định rõ ngưỡng doanh thu

Trong khi đó, lãnh đạo cơ quan thuế tại TP HCM cho biết theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, người nộp thuế có hành vi kê khai, cung cấp thông tin không đúng thời hạn có thể bị xử lý.

Cụ thể, hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế hoặc chậm cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế (bao gồm thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử) có thể bị xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 2 - 10 triệu đồng. Nhưng hiện nay, cơ quan thuế địa phương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xử phạt đối với hộ kinh doanh chậm thực hiện nghĩa vụ này theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Đại diện cơ quan Thuế TP HCM cho biết thêm trong thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và đôn đốc hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ, đúng hạn. Cán bộ thuế sẽ hỗ trợ xác định rõ ngưỡng doanh thu dưới hoặc trên 500 triệu đồng/năm để hộ kinh doanh kê khai phù hợp, đồng thời yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.

Theo ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), trong giai đoạn chuyển đổi hiện nay, việc phát sinh vướng mắc là khó tránh khỏi, thậm chí có những nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện trong quá trình triển khai. "Chúng tôi mong muốn lắng nghe đầy đủ, trực tiếp và thẳng thắn từ hộ kinh doanh để kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu các đề xuất phù hợp nhằm hoàn thiện chính sách, hướng tới quản lý thuế minh bạch, cụ thể và sát thực tiễn hơn" - ông Sơn nhấn mạnh.

Theo quy định, hộ kinh doanh phải tự xác định doanh thu thực tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của số liệu kê khai. Trường hợp doanh thu vượt ngưỡng, cơ quan thuế sẽ yêu cầu kê khai, nộp thuế theo đúng quy định hiện hành.



