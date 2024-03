Nguy cơ lâu dài, thách thức nghiêm trọng

Nhiều tình tiết mới từ Nga

Theo Ủy ban Điều tra Nga hôm 29-3, các nghi phạm chính trong vụ tấn công khủng bố tuần trước ở khu phức hợp Crocus City Hall đã thú nhận rằng chúng nhận lệnh từ một người đàn ông bí ẩn. Người này yêu cầu chúng chạy trốn sang Ukraine.

Người đàn ông nói trên đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại thông qua ứng dụng Telegram. Ủy ban Điều tra Nga cũng đang xác minh sự liên quan của đại diện các cơ quan đặc nhiệm Ukraine trong việc "tổ chức và tài trợ vụ tấn công khủng bố".

Trước đó một ngày, Ủy ban Điều tra Nga tiết lộ 4 nghi phạm đã nhận được "một khoản tiền đáng kể từ Ukraine" dưới dạng tiền điện tử. Hãng thông tấn Sputnik ngày 30-3 cho biết đã phát hiện thông tin về một tài khoản tiền điện tử nghi thuộc về những kẻ tổ chức và thủ phạm vụ tấn công.

Đường dẫn đến tài khoản được đăng tại kênh Voice of Khorasan trên Telegram. Kênh này có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tài khoản này có hoạt động giao dịch cao điểm vào ngày 22-3, cũng là ngày vụ tấn công diễn ra. Khi đó, lượng tiền trị giá 2.525 USD được gửi đến rồi được rút gần như ngay lập tức.

Trong diễn biến liên quan, Ủy ban An ninh Quốc gia Tajikistan đã bắt giữ 9 người bị cho là liên quan các nghi phạm khủng bố ở Nga. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết 9 người này cũng dính líu với nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), nhánh của IS tại Afghanistan.

Cùng ngày 29-3, Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã triệt phá một âm mưu khủng bố ở vùng Stavropol và bắt giữ 3 nghi phạm. Theo FBS, những người này là công dân một quốc gia Trung Á và đã tìm cách kích hoạt chất nổ giữa một đám đông.

Xuân Mai