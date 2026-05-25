Quốc tế

Vụ rò rỉ hóa chất ở quận Cam: Thống đốc California gửi thông điệp đến ông Donald Trump

Anh Thư

(NLĐO) - Hơn 50.000 cư dân tại quận Cam, bang California - Mỹ đã được sơ tán do sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.

Thống đốc bang California - Mỹ Gavin Newsom hôm 24-5 cho biết đã gửi đề nghị ban bố tình trạng khẩn cấp lên Tổng thống Donald Trump nhằm hỗ trợ các hoạt động ứng phó đang diễn ra tại quận Cam, nơi giới chức bang và địa phương đang tích cực xử lý một sự cố rò rỉ hóa chất độc hại.

Động thái trên sẽ cho phép chính phủ liên bang thông qua Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hỗ trợ chính quyền bang và địa phương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp khi tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn của người dân bị đe dọa.

Trước đó một ngày, ông Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Cam do sự cố trên. Hơn 50.000 cư dân khu vực này đã được sơ tán.

Trong lúc này, một vết nứt tiềm tàng có thể đang giải phóng áp suất bên trong bồn chứa hóa chất độc hại ở quận Cam, giúp nó chưa phát nổ.

Theo trang NBC News, ông TJ McGovern, quyền chỉ huy lực lượng cứu hỏa quận Cam, bang California hôm 24-5 cho biết vết nứt tiềm tàng nói trên đã được phát hiện trong quá trình kiểm tra trực quan bể chứa 7.000 gallon bị rò rỉ vào tối hôm trước tại cơ sở GKN Aerospace ở Garden Grove.

Ông McGovern cho biết các đội cứu hộ đang tìm cách xác nhận xem vết nứt có giải phóng áp suất trong bể chứa hay không. Nếu đúng như vậy, điều đó có nghĩa là "nguy cơ xảy ra vụ nổ hơi giãn nở do chất lỏng sôi (BLEVE) giờ đã được loại bỏ".

Một vết nứt cứu bang California khỏi vụ nổ bồn hóa chất? - Ảnh 1.

HIện trường sự cố rò rỉ hóa chất độc hại ở Quận Cam, bang California - Mỹ, Ảnh: NBC NEWS

Vào ngày hôm đó, một bồn chứa hóa chất của GKN Aerospace tọa lạc tại khu vực này đã gặp sự cố. Bồn này chứa 7.000 gallon methyl methacrylate, một loại hóa chất có độc được sử dụng để sản xuất nhựa acrylic và một số loại chất dẻo khác.

Cập nhật tình hình tối 24-5 (giờ địa phương), ông McGovern cho biết hoạt động tìm hiểu xem bể chứa có được giải phóng áp suất hay chưa sẽ được thực hiện suốt đêm.

Nếu vẫn còn khả năng xảy ra hiện tượng BLEVE, khu vực cư dân phải sơ tán sẽ rộng hơn nhiều và các đội cứu hộ sẽ phải tập trung vào việc làm mát bể chứa.

Ông McGovern cũng cảnh báo rằng một vụ nổ như vậy sẽ cực kỳ tồi tệ so với các vụ nổ thông thường.

Ông Craig Covey, chỉ huy hiện trường vụ cháy ở quận Cam, cho biết nếu bồn chứa hóa chất này phát nổ, nó có thể gây nổ liên hoàn hai bồn chứa methyl methacrylate khác gần đó, có dung tích lần lượt là 15.000 gallon và 4.500 gallon.

Cùng ngày, người phát ngôn của GKN Aerospace cho biết công ty đang theo dõi tình trạng của vật liệu liên quan và các đội đang làm việc suốt ngày đêm để ngăn chặn vụ rò rỉ.

(NLĐO) – Trong khi tổng thống Mỹ tuyên bố chiến dịch nhắm vào Iran sắp đi đến hồi kết, cơ quan an ninh nội địa Mỹ lại đang đặt trong tình trạng báo động đỏ.

(NLĐO) - FBI vừa phá âm mưu đánh bom đồng loạt vào thời khắc giao thừa tại TP Los Angeles, bang California – Mỹ và bắt 4 nghi phạm "mang tư tưởng cực đoan".

(NLĐO) - Giới chức bang California - Mỹ cho biết 4 người đã thiệt mạng, 10 người khác trọng thương trong một vụ xả súng xảy ra hôm 29-11 (giờ địa phương).

