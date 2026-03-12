HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Donald Trump nói "gần như không còn gì nhắm bắn ở Iran"; FBI cảnh báo California

Huệ Bình

(NLĐO) – Trong khi tổng thống Mỹ tuyên bố chiến dịch nhắm vào Iran sắp đi đến hồi kết, cơ quan an ninh nội địa Mỹ lại đang đặt trong tình trạng báo động đỏ.

Theo một thông báo mà ABC News thu thập được, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã cảnh báo các sở cảnh sát tại bang California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Washington bằng cách phóng máy bay không người lái (drone) vào bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Cụ thể, cảnh báo đưa ra cuối tháng 2 có nội dung: "Chúng tôi mới nhận được thông tin rằng tính đến đầu tháng 2-2026, Iran được cho là có tham vọng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ bằng thiết bị bay không người lái từ một con tàu chưa xác định ngoài khơi Mỹ.

Mục tiêu nhắm đến là các địa điểm không xác định tại bang California, trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống lại Iran. Hiện chúng tôi chưa có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu hay đối tượng thực hiện cuộc tấn công này".

Cảnh báo nêu trên xuất hiện ngay khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu các đợt tấn công nhắm vào Iran. Phía Iran cũng đã đáp trả bằng các đợt tấn công bằng drone vào các mục tiêu khắp Trung Đông.

Chiến dịch tại Iran sẽ kết thúc “sớm”, FBI lo ngại đòn tấn công drone bất ngờ - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ABC News, người phát ngôn văn phòng FBI tại TP Los Angeles từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Bên cạnh đó, các quan chức tình báo Mỹ cũng ngày càng lo ngại về việc các băng đảng ma túy Mexico mở rộng sử dụng drone, dấy lên khả năng công nghệ này có thể được dùng để tấn công lực lượng và nhân viên Mỹ gần biên giới.

Trước các thông tin trên, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết các cơ quan ứng phó khẩn cấp của bang đang tích cực phối hợp với các lực lượng an ninh ở mọi cấp để bảo vệ cộng đồng.

Cùng với đó, Sở Cảnh sát hạt Los Angeles (bang California - Mỹ) cũng thông báo duy trì trạng thái sẵn sàng cao trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Ông John Cohen, nhà bình luận của ABC News và là lãnh đạo tình báo Bộ An ninh Nội địa, bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến tranh drone đến từ cả Thái Bình Dương và Mexico.

Mặc dù cảnh báo của FBI không nêu rõ làm thế nào hoặc khi nào các tàu chở drone có thể tiếp cận gần đất liền Mỹ. Thế nhưng, giới tình báo từ lâu đã lo ngại về việc các thiết bị này được tập kết sẵn trên đất liền hoặc trên biển để chờ thời điểm Israel hoặc Mỹ tấn công Iran.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, trong cuộc phỏng vấn với trang Axios hôm 11-3, Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ sớm kết thúc vì "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa".

"Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc" - Tổng thống Mỹ nói về tình hình chiến dịch tại Iran trong cuộc trao đổi kéo dài 5 phút.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông Donald Trump công khai ra tín hiệu rằng chiến dịch quân sự do ông phát động về cơ bản đã đạt được mục tiêu, các quan chức Mỹ và Israel cho biết chưa thấy chỉ thị nội bộ nào về thời điểm giao tranh có thể dừng lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vào ngày 11-3 cho biết xung đột sẽ tiếp tục "không giới hạn thời gian, chừng nào cần thiết, cho đến khi chúng tôi đạt được tất cả các mục tiêu và giành chiến thắng quyết định trong chiến dịch".

Giới chức Israel và Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị cho ít nhất 2 tuần tấn công nữa vào Iran. Bản thân ông Donald Trump từ chối nêu rõ thời gian cụ thể khi nào chiến dịch quân sự sẽ kết thúc.

Tin liên quan

Iran mở rộng mục tiêu vào “túi tiền” của Mỹ, Israel

Iran mở rộng mục tiêu vào “túi tiền” của Mỹ, Israel

(NLĐO) - Iran tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào các trung tâm kinh tế, ngân hàng của Mỹ và Israel tại Trung Đông, rằng "hãy chờ đợi phản ứng đau đớn từ chúng tôi"

Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở eo biển Hormuz

(NLĐO) - Cơ quan Điều hành thương mại hàng hải Anh vừa báo cáo về 3 tàu hàng bị "vật thể lạ" bắn trúng trong ngày 11-3 ở eo biển Hormuz

Iran tung “đội sát thủ tinh nhuệ” bảo vệ tân lãnh tụ tối cao

(NLĐO) - Một đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ đã được triển khai để bảo vệ tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei sau vụ ám sát cha ông.

