Ông Donald Trump nói "gần như không còn gì nhắm bắn ở Iran"; FBI cảnh báo California

Theo một thông báo mà ABC News thu thập được, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã cảnh báo các sở cảnh sát tại bang California rằng Iran có thể trả đũa các cuộc tấn công của Washington bằng cách phóng máy bay không người lái (drone) vào bờ biển phía Tây nước Mỹ.

Cụ thể, cảnh báo đưa ra cuối tháng 2 có nội dung: "Chúng tôi mới nhận được thông tin rằng tính đến đầu tháng 2-2026, Iran được cho là có tham vọng thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ bằng thiết bị bay không người lái từ một con tàu chưa xác định ngoài khơi Mỹ.

Mục tiêu nhắm đến là các địa điểm không xác định tại bang California, trong trường hợp Mỹ tiến hành các cuộc không kích chống lại Iran. Hiện chúng tôi chưa có thêm thông tin về thời điểm, phương thức, mục tiêu hay đối tượng thực hiện cuộc tấn công này".

Cảnh báo nêu trên xuất hiện ngay khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu các đợt tấn công nhắm vào Iran. Phía Iran cũng đã đáp trả bằng các đợt tấn công bằng drone vào các mục tiêu khắp Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

Theo ABC News, người phát ngôn văn phòng FBI tại TP Los Angeles từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Bên cạnh đó, các quan chức tình báo Mỹ cũng ngày càng lo ngại về việc các băng đảng ma túy Mexico mở rộng sử dụng drone, dấy lên khả năng công nghệ này có thể được dùng để tấn công lực lượng và nhân viên Mỹ gần biên giới.

Trước các thông tin trên, Văn phòng Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết các cơ quan ứng phó khẩn cấp của bang đang tích cực phối hợp với các lực lượng an ninh ở mọi cấp để bảo vệ cộng đồng.

Cùng với đó, Sở Cảnh sát hạt Los Angeles (bang California - Mỹ) cũng thông báo duy trì trạng thái sẵn sàng cao trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới.

Ông John Cohen, nhà bình luận của ABC News và là lãnh đạo tình báo Bộ An ninh Nội địa, bày tỏ lo ngại về nguy cơ chiến tranh drone đến từ cả Thái Bình Dương và Mexico.

Mặc dù cảnh báo của FBI không nêu rõ làm thế nào hoặc khi nào các tàu chở drone có thể tiếp cận gần đất liền Mỹ. Thế nhưng, giới tình báo từ lâu đã lo ngại về việc các thiết bị này được tập kết sẵn trên đất liền hoặc trên biển để chờ thời điểm Israel hoặc Mỹ tấn công Iran.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, trong cuộc phỏng vấn với trang Axios hôm 11-3, Tổng thống Donald Trump khẳng định chiến dịch quân sự nhằm vào Iran sẽ sớm kết thúc vì "hầu như không còn gì để nhắm mục tiêu nữa".

"Bất cứ khi nào tôi muốn nó kết thúc, nó sẽ kết thúc" - Tổng thống Mỹ nói về tình hình chiến dịch tại Iran trong cuộc trao đổi kéo dài 5 phút.

Tuy nhiên, ngay cả khi ông Donald Trump công khai ra tín hiệu rằng chiến dịch quân sự do ông phát động về cơ bản đã đạt được mục tiêu, các quan chức Mỹ và Israel cho biết chưa thấy chỉ thị nội bộ nào về thời điểm giao tranh có thể dừng lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz vào ngày 11-3 cho biết xung đột sẽ tiếp tục "không giới hạn thời gian, chừng nào cần thiết, cho đến khi chúng tôi đạt được tất cả các mục tiêu và giành chiến thắng quyết định trong chiến dịch".

Giới chức Israel và Mỹ cho biết họ đang chuẩn bị cho ít nhất 2 tuần tấn công nữa vào Iran. Bản thân ông Donald Trump từ chối nêu rõ thời gian cụ thể khi nào chiến dịch quân sự sẽ kết thúc.