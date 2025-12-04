HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ qua đời

B.T.V

(NLĐO) - Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã qua đời ngày 1-12, hưởng thọ 87 tuổi.

Tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 4-12 cho biết sau thời gian lâm bệnh nặng và do tuổi cao, Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đã qua đời ngày 1-12, hưởng thọ 87 tuổi.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ qua đời - Ảnh 1.

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Tuấn Nhạ. Ảnh: VNE

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, lễ tang Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ sẽ được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban lễ tang.

Lễ viếng Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ được tổ chức vào 7 giờ 5 phút ngày 7-12. Lễ truy điệu và đưa tang từ 9 giờ ngày 7-12, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức cùng ngày tại Cổng viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ.

Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ sinh năm 1939, tại Cổ Nhuế, Hà Nội. Ông có hơn 42 năm công tác liên tục trong lĩnh vực giáo dục đại học, khoa học, công nghệ và môi trường, trong đó 21 năm giữ trọng trách tại Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trong thời gian công tác, Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ quốc gia, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Học hàm Nhà nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Đánh giá Trữ lượng Khoáng sản, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

Trong quá trình giữ vai trò người đứng đầu ngành Khoa học, Công nghệ và Môi trường, sau là ngành Khoa học và Công nghệ, Giáo sư, Tiến sĩ Chu Tuấn Nhạ đã cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo Bộ có những chỉ đạo, đề xuất, đóng góp vào việc đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

Tin liên quan

Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời

Nguyên "Bộ trưởng bão lụt" Lê Huy Ngọ qua đời

(NLDO) - Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.

Họa sĩ Lê Thiết Cương qua đời ở tuổi 63

(NLĐO)- Họa sĩ nổi tiếng Lê Thiết Cương vừa qua đời 18 giờ 55 tối 17-7 sau một thời gian chống chọi với ung thư, hưởng thọ 63 tuổi.

Con gái của Mẹ Thứ qua đời, thọ 106 tuổi

(NLĐO) – Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị - con gái của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ - vừa qua đời, hưởng thượng thượng thọ 106 tuổi.

