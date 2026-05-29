Pháp luật

Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Nguyễn Thị Phương Lan bị bắt vì sai phạm gì?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự Nguyễn Thị Phương Lan bị bắt do không đình chỉ thi hành án theo yêu cầu, gây thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra VKSNS Tối cao tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can. (Ảnh: Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao)

Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Phương Lan - nguyên chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị - để điều tra về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 04/2021/KDTM ngày 9-4-2021 của TAND TP Đồng Hới, bà Lan bị xác định đã không ban hành quyết định đình chỉ thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan - nguyên Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới (giữa) - trong một lần trả lời báo chí

Cơ quan điều tra cho rằng việc bà Nguyễn Thị Phương Lan không ra quyết định đình chỉ thi hành án này đã khiến Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thiệt hại hơn 8 tỉ đồng, cụ thể là 8,08 tỉ đồng.

Từ kết quả xác minh, Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao xác định hành vi của bà Lan có dấu hiệu phạm  khoản 3, điều 360 Bộ luật Hình sự về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các quyết định khởi tố và bắt tạm giam đã được Vụ 6 VKSND Tối cao phê chuẩn.

Bà Nguyễn Thị Phương Lan từng giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới trong nhiều năm.

Trước đó, tháng 4-2025, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết mọi chức vụ trong Đảng đối với bà Lan do chịu trách nhiệm người đứng đầu liên quan các vi phạm, khuyết điểm được nêu trong kết luận của Chánh Thanh tra Bộ Tư pháp.

Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Đồng Hới Nguyễn Thị Phương Lan

Bắt nguyên Chi cục trưởng Thi hành án dân sự TP Đồng Hới Nguyễn Thị Phương Lan

(NLĐO) - Nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới - bị bắt tạm giam, để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cách hết tất cả chức vụ trong Đảng đối với bà Nguyễn Thị Phương Lan

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Phương Lan - Chi cục trưởng Chi cục THADS TP Đồng Hới (Quảng Bình) bị cách chức tất cả chức vụ trong Đảng do vi phạm nguyên tắc lãnh đạo

Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Quảng Trị thừa nhận thiếu hiểu biết khi bình luận, tương tác với trang Facebook có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước

Quảng Trị Viện KSND Tối cao thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng MB Bank nguyễn thị phương lan Chi cục Thi hành án dân sự TP Đồng Hới bắt nguyên chi cục trưởng thi hành án sai phạm thi hành án
