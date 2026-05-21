Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Quảng Trị thừa nhận thiếu hiểu biết khi bình luận, tương tác với trang Facebook có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước

Một phụ nữ ở Quảng Trị bị công an mời làm việc vì tương tác với trang "Thoibao.de" - Ảnh 1.

Công an làm việc với bà H.N

Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thông tin vừa mời một người phụ nữ lên làm việc sau khi phát hiện tài khoản Facebook của người này đã bình luận, tương tác với trang có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của bà H.N (SN 1963, ngụ phường Ba Đồn) có nhiều bình luận, tương tác, thả like đồng tình với trang Facebook "Thoibao.de" - trang thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Làm việc với công an, bà H.N thừa nhận hành vi của mình và cho biết do thiếu hiểu biết nên đã bình luận theo cảm tính, chưa nhận thức được tính chất của các nội dung trên mạng xã hội.

Công an phường Ba Đồn đã tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, đồng thời yêu cầu người này cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung có tính chất độc hại, chống phá Nhà nước.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ hoặc bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng; tránh tương tác với các trang có nội dung xấu độc, xuyên tạc nhằm bảo đảm an toàn thông tin và tránh vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng, trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Tin liên quan

Nhiều nghi phạm ra đầu thú sau một vụ án bất ngờ ở Quảng Trị

Nhiều nghi phạm ra đầu thú sau một vụ án bất ngờ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau khi bắt quả tang nam thanh niên tàng trữ 200 viên hồng phiến, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, khởi tố các đối tượng liên quan.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

(NLĐO) - Bước đầu, cơ quan công an đã xác định được đối tượng cầm đầu việc sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn ở Quảng Trị

Người đàn ông bị bắt sau vụ đập phá, gây rối tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau mâu thuẫn tại tiệm tạp hóa ở Quảng Trị, người đàn ông 33 tuổi bị khởi tố, bắt tạm giam vì đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Quảng Trị chống phá Nhà nước thông tin xuyên tạc Công an Quảng Trị công an phường Ba Đồn Facebook phản động thoibao.de
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo