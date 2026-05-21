Công an mời làm việc 1 phụ nữ ở Quảng Trị vì tương tác với trang "Thoibao.de"

Công an làm việc với bà H.N

Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị thông tin vừa mời một người phụ nữ lên làm việc sau khi phát hiện tài khoản Facebook của người này đã bình luận, tương tác với trang có nội dung xuyên tạc, chống phá Nhà nước.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook của bà H.N (SN 1963, ngụ phường Ba Đồn) có nhiều bình luận, tương tác, thả like đồng tình với trang Facebook "Thoibao.de" - trang thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Đảng và Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Làm việc với công an, bà H.N thừa nhận hành vi của mình và cho biết do thiếu hiểu biết nên đã bình luận theo cảm tính, chưa nhận thức được tính chất của các nội dung trên mạng xã hội.

Công an phường Ba Đồn đã tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, đồng thời yêu cầu người này cam kết không tiếp tục đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận các nội dung có tính chất độc hại, chống phá Nhà nước.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, không chia sẻ hoặc bình luận các nội dung chưa được kiểm chứng; tránh tương tác với các trang có nội dung xấu độc, xuyên tạc nhằm bảo đảm an toàn thông tin và tránh vi phạm pháp luật.

Theo quy định hiện hành, hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự có thể bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng, trường hợp nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.