HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nguyên Giám đốc Sở TN-MT Hải Phòng lĩnh án vì buông lỏng quán lý khai thác khoáng sản

Trọng Đức

(NLĐO)- 4 doanh nghiệp không làm thủ tục thuê đất, gây thất thoát hơn 22 tỉ đồng trách nhiệm chính thuộc về các bị cáo Bùi Quang Sản và Lại Đức Long

Ngày 16-4, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử các bị cáo Bùi Quang Sản (SN 1955, trú tại nhà số 36 Hồ Xuân Hương, phường Hồng Bàng), nguyên Giám đốc Sở TN-MT; Lại Đức Long (SN 1959, trú tại khu đô thị mới Xi Măng, phường Hồng Bàng), nguyên Trưởng Phòng TN-MT huyện Thủy Nguyên, do có hành vi buông lỏng quản lý trong việc cho 4 doanh nghiệp khai thác khoáng sản khi chưa có hợp đồng thuê đất, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 22 tỉ đồng.

Nguyên Giám đốc Sở TN - MT Hải Phòng lĩnh án vì buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản - Ảnh 1.

TAND TP Hải Phòng, nơi diễn ra phiên toà

Theo cáo trạng của VKS ND TP Hải Phòng, giai đoạn 2009 - 2012, 4 doanh nghiệp Phúc Tiến, Tân Hoàng An, Quyết Tiến và Thành Lộc được Bộ TN-MT (nay là Bộ NN-MT) cấp phép khai thác khoáng sản (đất, đá) làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Thủy Nguyên (cũ), TP Hải Phòng.

Theo quy định, sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản, các doanh nghiệp phải làm thủ tục thuê đất với thành phố rồi mới làm các thủ tục cấp phép mỏ, thực hiện khai thác. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này đã không làm thủ tục thuê đất với UBND TP Hải Phòng nhưng vẫn tổ chức khai thác khoáng sản.

Năm 2012, Thanh tra Bộ TN-MT đã tiến hành kiểm tra và phát hiện hành vi này. Thanh tra Bộ TN-MT yêu cầu UBND TP Hải Phòng, Sở TN-MT rà soát, yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục; trường hợp không đủ điều kiện thì đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép. UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở TN-MT, UBND huyện Thủy Nguyên cũ lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra, rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại nêu trên.

Tuy nhiên, sau kiểm tra, dù các doanh nghiệp này chưa hoàn thành thủ tục thuê đất với UBND TP Hải Phòng nhưng vẫn được Sở TN-MT tham mưu để thành phố tiếp tục gia hạn giấy phép khai thác mỏ.

Cơ quan chức năng xác định do chưa có hợp đồng thuê đất, các doanh nghiệp này đã khai thác trái phép hơn 10 triệu m3 đất đá, thu lợi bất chính hơn 340 tỉ đồng, nhà nước thất thu hơn 22 tỉ đồng tiền thuê đất.

Hành vi khai thác trái phép hơn 10 triệu m3 đất đá đã được cơ quan tiến hành tố tụng TP Hải Phòng giải quyết tại một vụ án khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản; hành vi doanh nghiệp không làm thủ tục thuê đất, gây thất thoát hơn 22 tỉ đồng tiền thuê đất, trách nhiệm chính thuộc về các ông Bùi Quang Sản, nguyên Giám đốc Sở TN-MT; ông Lại Đức Long, nguyên Trưởng Phòng TN-MT huyện Thủy Nguyên cũ.

Tại toà, bị cáo Bùi Quang Sản khai báo theo quy định, sau khi có giấy phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp làm thủ tục thuê đất với UBND thành phố, thẩm quyền cho thuê đất thuộc UBND TP Hải Phòng, Sở TN-MT chỉ là cơ quan tham mưu cho thành phố về việc thiết lập hợp đồng thuê đất. Thêm nữa, giai đoạn này, tại các khu vực doanh nghiệp đang khai thác tài nguyên có tình trạng xảy ra tai nạn lao động; việc giải phóng mặt bằng vẫn chưa hoàn thành nên Giám đốc Sở TN-MT chỉ "lo" tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, chưa kịp tham mưu cho TP Hải Phòng ký hợp đồng thuê đất với doanh nghiệp.

Bị cáo Sản thừa nhận dù chưa có hợp đồng thuê đất, doanh nghiệp vẫn tổ chức khai thác khoáng sản là vi phạm pháp luật.

Trong khi đó, bị cáo Lại Đức Long khai là thành viên các Đoàn liên ngành thành phố, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản. Là Trưởng đoàn kiểm tra của huyện Thủy Nguyên cũ kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, bị cáo Long có biết doanh nghiệp chưa có hợp đồng cho thuê đất. Tuy nhiên, do là cấp cơ sở, nên chỉ quan tâm đến việc doanh nghiệp khai thác tài nguyên có đúng ranh giới mỏ, có đảm bảo quy trình an toàn khai thác mỏ hay không, việc xem xét doanh nghiệp có hợp đồng thuê đất hay không thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Bởi vậy, nhưng tồn tại này, bị cáo Long chỉ báo cáo UBND huyện Thủy Nguyên cũ, không thể báo cáo vượt cấp lên Sở TN-MT báo cáo lên UBND TP Hải Phòng.

Nguyên Giám đốc Sở TN - MT Hải Phòng lĩnh án vì buông lỏng quản lý khai thác khoáng sản - Ảnh 2.

Đại diện VKSND TP Hải Phòng giữ quyền Công tố tại tòa nêu quan điểm bị cáo Sản với vai trò người đứng đầu, trực tiếp phụ trách phòng khoáng sản (phòng chuyên môn của SởTN-MT). Từ năm 2013, qua kết luận của Thanh tra Bộ TN-MT, qua làm việc với các đơn vị chuyên môn, bị cáo Sản đã phát hiện các doanh nghiệp không có hợp đồng thuê đất, thực hiện khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản nhưng không đình chỉ hoạt động mỏ, vẫn để các doanh nghiệp khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản. Chưa hết, có doanh nghiệp (Công ty Tân Hoàng An) giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hiệu lực, bị cáo Sản vẫn tham mưu cho TP Hải Phòng gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản tại các khu mỏ. Hành vi này được xác định là hành vi buông lỏng quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo Long cũng bị cáo buộc là lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý được giao.

Theo đại diện VKSNND TP Hải Phòng, hành vi của 2 bị cáo Sản, Long bị đưa ra xét xử về "Tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" được quy định tại khoản 3, điều 360 Bộ Luật hình sự, điều khoản có mức phạt tù từ 7- 12 năm tù là đúng quy định. Tuy nhiên, do bị cáo Sản cao tuổi, có nhiều thành tích trong quá trình công tác nên đã đề nghị TAND TP Hải Phòng xử phạt mức án 30 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; Bị cáo Long bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù. Hai bị cáo Sản, Long phải liên đới bồi thường thiệt hại hơn 22 tỉ đồng thất thu ngân sách.

Kết thúc phiên toà, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Quang Sản mức án 3 năm tù, cho hưởng án treo. Ngoài 2 tỉ đồng đã nộp trong giai đoạn điều tra, bị cáo Sản tiếp tục phải nộp 8,750 tỉ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.

Đối với bị cáo Lại Đức Long, với vai trò là Trưởng Phòng TN-MT huyện Thủy Nguyên, được giao quản lý trực tiếp tài nguyên khoáng sản, dù đã biết theo Kết luận của Bộ TN-MT, các doanh nghiệp không đủ điều kiện khai thác khoáng sản nhưng không những không ngăn chặn hành vi trên, không báo cáo, không kịp thời ngăn chặn vi phạm, tiếp tục buông lỏng quản lý, để sai phạm tiếp tục diễn ra trong thời gian dài. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lại Đức Long 5 năm tù, cao hơn 1 năm tù so với đề xuất của VKS. Ngoài hơn 1,515 tỉ đồng đã nộp, bị cáo Long còn phải nộp 9,493 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Tin liên quan

(NLĐO)-Cựu giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai bị toà tuyên 5 năm 6 tháng tù về tội phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hình ảnh khám xét, bắt giam cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Khánh Hòa

(NLĐO) - Sau khi bị bắt giam, ông Võ Tấn Thái, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa, được đưa về cơ quan cũ và về nhà để khám xét.

Nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bến Tre lại hầu toà

(NLĐO) - Trước tòa, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Bến Tre thú nhận bản thân biết rõ dự án doanh nghiệp triển khai vẫn còn trên giấy nhưng vẫn ký ban hành văn bản giúp doanh nghiệp đủ điều kiện nhập lậu phế liệu

tài nguyên khoáng sản nguyên Giám đốc Sở TN-MT Hải Phòng “Tội thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” Bùi Quang Sản
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo