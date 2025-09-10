Hải Đăng vào vòng 3, hy vọng cuối của cầu lông đơn nam Việt Nam

Hải Đăng chia sẻ sau trận đấu

Chiều 10-9, Nguyễn Hải Đăng (hạng 63 thế giới) trở thành đại diện duy nhất của chủ nhà còn trụ lại ở đơn nam Giải Super 100 - Vietnam Open 2025.



Được xếp hạt giống số 7, tay vợt Việt Nam chỉ ra sân từ vòng 2, chạm trán Yu-Kai Wang (Đài Bắc Trung Hoa, hạng 136) và không mất nhiều khó khăn để giành chiến thắng trong hai set. Trước đó, Lê Đức Phát (hạng 85) đã sớm dừng bước khi thua 0-2 (9-21, 15-21) trước Kok Jing Hong (Malaysia, hạng 77) tại vòng 1, trong ngày 9-9.

Hải Đăng tỏ ra áp đảo trước đối thủ từ Đài Bắc Trung Hoa

Ở set đầu, Hải Đăng sớm áp đảo, dẫn 7-3 rồi 11-6. Anh có chuỗi 7 điểm liên tiếp để nới rộng khoảng cách 18-10, trước khi khép lại set 1 với tỉ số 21-16 dù đối thủ cứu được hai điểm match point.

Sang set 2, Wang nhập cuộc tốt và vươn lên dẫn điểm, nhưng Hải Đăng kịp thời lấy lại thế trận. Từ tỉ số 5-5, tay vợt chủ nhà ghi liền 6 điểm để vượt lên 11-5 rồi duy trì lợi thế, kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 21-15.

Hải Đăng là tay vợt nam duy nhất của Việt Nam còn góp mặt ở đơn nam - Vietnam Open 2025 ngày thứ 3

Chia sẻ sau trận đấu, Hải Đăng bày tỏ chiến thắng này rất quan trọng với bản thân, tạo đà cho các trận đấu sau. Tay vợt nam duy nhất của Việt Nam còn góp mặt ở Vietnam Open 2025 cũng đặt mục tiêu vào đến tứ kết giải đấu.

Trước trận đấu của Hải Đăng, tay vợt nữ Vũ Thị Trang (hạng 131) cũng ra sân ở vòng 1 đơn nữ nhưng thua 0-2 (15-21, 20-22) trước tay vợt Ấn Độ Ashmita Chaliha, hạng 211.