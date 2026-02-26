HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng

Bài-ảnh: Minh Khuê. Video clip: Minh Khuê

(NLĐO) – Nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Hùng tiết lộ anh "mất vai" nam chính phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" vào tay Trần Doãn Hoàng.

Nguyễn Hùng tiết lộ Doãng Hoàng hát ca khúc "hit" của anh là "Phép màu" lúc thử vai phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi"

Đoàn phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" đã giao lưu, ra mắt phim vào chiều 25-2 tại TP HCM. Đạo diễn Chung Chí Công cùng các diễn viên: Kim Khánh, Doãn Hoàng, Nguyễn Hùng, Phương Nam… tụ hội. NSƯT Hữu Châu bận rộn sân khấu kịch, không có mặt tham gia.

Tại buổi giao lưu, Nguyễn Hùng chia sẻ về bài hát mới "Ở trong khu rừng" anh sáng tác và thể hiện trong phim. Anh nói rằng bất kỳ nhạc sĩ, ca sĩ nào cũng mong muốn bài hát của mình sẽ được lan tỏa rộng. Tuy nhiên, đó là mong muốn còn thực tế bài hát nào sẽ lan tỏa thì khó có thể biết được.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 1.

Ê-kíp phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi"

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 2.

Nguyễn Hùng chia sẻ tại buổi giao lưu

Nguyễn Hùng chia sẻ tại giao lưu

Nguyễn Hùng nói rằng vẫn chưa rõ ràng muốn làm điện ảnh thế nào nhưng khi có cơ hội và bản thân anh nghĩ mình đủ khả năng thì sẽ tìm cách nắm bắt và làm được. Như vai diễn trong phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi", anh đã chủ động liên hệ trực tiếp với đạo diễn Chung Chí Công để được thử vai.

"Một điều thú vị là, tôi đi thử vai phim nhạc kịch nhưng lại không hát "Phép màu" mà anh Doãn Hoàng lại hát. Tôi không hiểu đó là tại sao?" – Nguyễn Hùng dí dỏm tạo không khí cho buổi giao lưu.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 3.

Doãn Hoàng vào vai nam chính Hiếu trong phim, bên cạnh nữ chính Kim Khánh vai Mộng Hoài

Nam diễn viên Doãn Hoàng – người đóng vai nam chính Hiếu, cho biết lúc đó ca khúc "Phép màu" đang rất đình đám. Anh đã nghe ca khúc này nhiều lần trên máy bay và khi đến thử vai, được yêu cầu hát thì thể hiện ngay ca khúc đó. Cuối cùng, anh được nhận vai.

Một điều thú vị, đạo diễn Chung Chí Công tiết lộ lúc đầu Nguyễn Hùng đi thử vai nam chính Hiếu còn Doãn Hoàng thử vai Khang. Cuối cùng, Nguyễn Hùng nhận vai Khang còn Doãn Hoàng vai Hiếu.

Đạo diễn Chung Chí Công khen Nguyễn Hùng rất quyết liệt với nghề, luôn chủ động tìm kiếm cơ hội 

Đạo diễn Chung Chí Công khen Nguyễn Hùng rất quyết liệt, chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Khi nghe tin tuyển diễn viên, anh đã liên hệ để thử vai một cách chủ động. Thời điểm đó, Nguyễn Hùng đã tham gia một số phim ngắn nhưng tên tuổi của anh chưa được khán giả nhớ đến nhiều. Sau thành công vai Hải trong "Mưa đỏ" cùng những ca khúc ấn tượng, Nguyễn Hùng bắt đầu sở hữu nhiều người hâm mộ như hiện nay.

Doãn Hoàng cũng là cái tên quen thuộc với khán giả qua vai Bờm trong phim kinh dị "Cám" của đạo diễn Trần Hữu Tấn. Lần này, anh vào vai Hiếu - một họa sĩ truyện tranh có nhiều mơ ước. Tuy nhiên, trước hoàn cảnh gia đình nợ nần chồng chất, Hiếu chấp nhận làm nhiều việc khác không còn nỗ lực hiện thực hóa ước mơ chỉ để kiếm tiền.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 4.

Đạo diễn Chung Chí Công

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 5.

Nguyễn Hùng với tạo hình chàng cáo trong phim

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 6.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 7.

Nguyễn Hùng "Mưa đỏ" mất vai nam chính vào tay "Bờm" Doãn Hoàng - Ảnh 8.

Vì việc này, Hiếu và nữ chính Mộng Hoài (Kim Khánh đóng) rạn nứt tình cảm. Mộng Hoài luôn muốn Hiếu phải theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi ước mơ, không chịu sự chi phối của đồng tiền.

Phim "Cảm ơn người đã thức cùng tôi" kể câu chuyện ước mơ nhỏ bé trong mỗi người và khuyến khích họ theo đuổi đến cùng đam mê, dù thời gian có bao lâu, dù trải qua bao nhiêu biến cố, mệt mỏi quá trình mưu sinh.

Tác phẩm cũng phản ánh nhiều câu chuyện nghề như việc các diễn trẻ có tài, có nỗ lực nhưng may mắn chưa mỉm cười, đi đóng quảng cáo, diễn nhiều nơi mà vẫn không ai nhớ đến. Diễn viên ngôi sao thì sẵn sàng bỏ vai, bỏ ê-kíp tập luyện cực nhọc khi nhận được lời mời từ dự án lớn hơn. Nhiều đạo diễn phải bán nhà để theo đuổi đam mê điện ảnh.

Phim ra rạp Việt từ ngày 27-2.

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn"

Vũ. và Nguyễn Hùng khiến vạn khán giả thổn thức với "Còn gì đẹp hơn"

(NLĐO)- Với "Còn gì đẹp hơn", Nguyễn Hùng và Vũ. đã mang tới màn trình diễn ấn tượng nhất trong "V Fest - Vietnam Today" tối 20-8.

Hướng mới cho phim ngắn sau thành công của "Đàn cá gỗ"

Phim ngắn "Đàn cá gỗ" của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt ra rạp từ ngày 15-7, chiếu trong vòng 1 tuần đến hết ngày 21-7, thu về hơn 4,4 tỉ đồng.

Nguyễn Hùng phim Cám Mưa đỏ Cảm ơn người đã thức cùng tôi Doãn Hoàng
