Nguyên mẫu nhân vật Võ Thị Mô xúc động xem vở kịch về mình

Bà Võ Thị Mô đến xem vở kịch "Khát vọng hòa bình" và xúc động bày tỏ niềm vui sau khi vở diễn kết thúc

Nguyên mẫu nhân vật Võ Thị Mô đã xúc động xem vở kịch về mình do tác giả Ngọc Trúc sáng tác, đạo diễn NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng và các diễn viên Nhà hát Kịch TP HCM thể hiện.

Ông Hà Quốc Cường - Giám đốc Nhà hát Kịch TP HCM - chia sẻ rằng trong lịch sử kháng chiến giải phóng dân tộc trước năm 1975, có những góc khuất sâu lắng, âm thầm nhưng tính nhân văn mãnh liệt đã khiến những người con của Tổ quốc mỗi khi nhắc lại đều cảm phục và xúc động.

Hòa Hiệp và Đỗ Thúy trong vở "Khát vọng hòa bình" (Nhà hát Kịch TP HCM)

"Quãng đời cầm súng kháng chiến của bà Bảy Mô - nhân vật khi được đưa lên sàn diễn được đổi tên Mơ - là một điển hình tiêu biểu. Bà chính là dũng sĩ diệt Mỹ xã Nhuận Đức, Củ Chi. Cha mẹ của bà đều là cán bộ khởi nghĩa kháng Pháp ở ấp Xóm Bưng, nên tất cả 11 anh chị em của bà đều tham gia phong trào kháng chiến giải phóng dân tộc từ tuổi thiếu niên.

Bà đã cùng các đồng đội đến xem vở kịch viết về mình, bà đã xúc động, truyền cảm xúc cho các diễn viên của Nhà hát Kịch TP HCM, hình ảnh đó rất đỗi thân thương, cao đẹp tại Liên hoan Sân khấu TP HCM lần 1- 2024" – ông Hà Quốc Cường tâm sự.

Bà Bảy Mô sinh năm 1947. Năm 13 tuổi, bà được hai cán bộ của Tiểu ban Điệp báo Ban An ninh Trung ương Cục (Ban An ninh R) tuyển dụng làm giao liên mật. Năm 15 tuổi, do còn phải giúp cha chăm sóc vườn tược và 5 đứa em, bà đành ngưng công tác ở Tiểu ban Điệp báo và trở thành ấp Đội Phó Du kích ấp Xóm Bưng (xã Nhuận Đức).

Gan dạ và chiến đấu giỏi, chỉ 1 năm sau, bà được rút lên làm Xã Đội phó, trực tiếp chỉ huy lực lượng du kích ấp Xóm Bưng.

Vở kịch đã viết về tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết của bà, tác giả Ngọc Trúc đã chia sẻ tại Trại sáng tác kịch bản do Hội Sân khấu TP HCM tổ chức: "Tôi viết lại cuộc đời bà với góc nhìn của thế hệ tác giả hôm nay, để qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và trên hết là tinh thần nhân văn của người dân Việt".

Tác giả Ngọc Trúc vui mừng gặp lại cụ Võ Thị Mô - nguyên mẫu trong kịch bản "Khát vọng hòa bình" do chị sáng tác tham gia Liên hoan Sân khấu TP HCM lần 1 - 2024

Là chiến sĩ cách mạng đã lập nhiều chiến công oanh liệt, tiếng tăm bà Bảy Mô vang khắp chiến khu. Hãng phim Giải Phóng đã từng về trận địa Củ Chi quay cảnh bà Bảy Mô chiến đấu trên hiện trường và dựng thành phim "Nữ du kích Củ Chi".

Hình ảnh Bảy Mô trở thành biểu tượng cô du kích xinh đẹp ôm súng chiến đấu ngoan cường ở khắp chiến trường miền Nam. Và trên sân khấu qua vở kịch "Khát vọng hòa bình", các nghệ sĩ đã thể hiện lại tinh thần đó, khiến bà xúc động.

Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM chúc mừng các nghệ sĩ và ê-kíp sáng tạo vở "Khát vọng hòa bình" của Nhà hát Kịch TP HCM tại Liên hoan Sân khấu TP HCM lần 1- 2024

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM, tặng hoa cụ Võ Thị Mô sau suất diễn vở "Khát vọng hòa bình" của Nhà hát Kịch TP HCM

Các diễn viên tham gia vở "Khát vọng hòa bình" của Nhà hát Kịch TP HCM

Vở kịch lồng ghép vào hình ảnh phim phóng sự, trong đó có những mẫu tâm sự của chính bà Võ Thị Mô. Vở kịch có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Việt Hà, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, Hòa Hiệp, Đỗ Thúy, Thái Điền, Đỗ Thanh Phượng, Hồng Phạm, Hứa Mạnh Dũng, Hoàng Tấn, Hoàng Tuấn, Hy Văn, Ca Khôi…

Phần âm nhạc của NSND Hồ Văn Thành đã tạo cảm xúc dạt dào cho khán giả.