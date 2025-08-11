Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động khi thi công đường cao tốc khiến 3 người thương vong

Chiều 11-8, cơ quan chức năng xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động tại dự án đường cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh (qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc) khiến 2 người chết và 1 người bị thương.

Khu vực xảy ra vụ sập hệ thống cốt pha trong lúc thi công đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại công trường thi công đường cao tốc Quy Nhơn- Chí Thạnh, 1 nhóm công nhân thi công bằng cách cho xe trộn bê-tông phun bê-tông vào các tấm cốt pha dựng thủ công.

Khi đến đoạn 3/4 dốc bậc nước đã thi công thì bị hệ thống cốt pha bị sập làm nhóm công nhân gồm: N.B.N. (SN 1980, ngụ xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk), T.Th.M. (SN 1970, ngụ xã Tuy An Bắc) và 1 người tên D. (ngụ xã Tuy An Đông) té ngã từ trên cao xuống chân dốc và bị khối lượng bê-tông vùi lấp.

Vụ tai nạn khiến ông N. và ông M. tử vong tại chỗ; ông D. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Vụ tai nạn lao động khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua thôn Bình Chính, xã Tuy An Bắc) do Ban Quản lý dự án 85 làm chủ đầu tư, Công ty Thăng Long là nhà thầu chính, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty TEDI.

Công ty Thăng Long thuê Công ty D.P. làm nhà thầu phụ, đồng thời giao một người phụ trách đảm bảo an toàn thi công.

Quá trình thực hiện, Công ty D.P. thuê 7 lao động địa phương thực hiện hạng mục bậc nước.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh có tổng chiều dài 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông), tổng vốn đầu tư trên 14.800 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2023, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.