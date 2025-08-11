Tai nạn lao động tại dự án đường cao tốc, 2 người tử vong

Trưa 11-8, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận tại dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (qua địa bàn xã Tuy An Bắc) vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương.

Khu vực xảy ra tai nạn lao động khiến 2 người chết, 1 người bị thương

Theo ông Quang, nạn nhân là công nhân đang thi công đường cao tốc. Hiện cơ quan chức năng đang có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc.

Một lãnh đạo điều hành dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (Ban QLDA 85) xác nhận có thông tin trên và ông đang đến hiện trường nên sẽ thông tin cụ thể sau.

Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh có tổng chiều dài tuyến 61,7km (không bao gồm 5,1 km đoạn qua hầm Cù Mông).

Dự án đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai 19,6 km, qua Đắk Lắk hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 14.800 tỉ đồng do Ban QLDA 85 làm chủ đầu tư.

Dự án được khởi công đầu năm 2023 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.