Nguyên nhân chuỗi bán lẻ điện thoại HnamMobile bất ngờ rời cuộc chơi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Nguyên nhân chuỗi bán lẻ điện thoại HnamMobile bất ngờ rời cuộc chơi

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Với HnamMobile, việc phải ngừng hoạt động từ ngày 1-10 là quyết định vô cùng khó khăn song không thể làm khác.

Ra mắt cửa hàng đầu tiên tại TP HCM vào năm 2006 trên đường Trần Quang Khải (quận 1 cũ), HnamMobile đã phát triển thành chuỗi gần 20 cửa hàng cùng trung tâm bảo hành và trở thành một trong những thương hiệu bán lẻ công nghệ quen thuộc gần 20 năm qua.

Ông Huỳnh Văn Đạt, từng sở hữu cửa hàng bán lẻ điện thoại tại phường Hiệp Bình (TP HCM), nhìn nhận kinh doanh bán lẻ hàng công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng điện thoại iPhone, ngày càng khắc nghiệt. "Hãng kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng trong khi các đại lý lớn không ngừng mở rộng, tung nhiều chính sách bán hàng mới khiến cửa hàng nhỏ rất khó chen chân" - ông nói.

Cũng theo ông Đạt, với HnamMobile, do không phải là đại lý ủy quyền nên hệ thống này mất lợi thế cả về nguồn cung, giá bán lẫn uy tín trên thị trường. Khoảng cách giữa những đại lý nhỏ như HnamMobile với cửa hàng ủy quyền ngày càng lớn khi cửa hàng ủy quyền được hãng hỗ trợ trực tiếp, có thể triển khai các chương trình bán hàng linh hoạt kèm nhiều ưu đãi.

Thấy gì từ việc chuỗi bán lẻ điện thoại gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ đóng cửa - Ảnh 1.

HnamMobile thông báo ngừng hoạt động từ ngày 1-10

Theo ông Phương Quang Tùng, giám đốc kinh doanh một chuỗi bán lẻ công nghệ tại TP HCM, áp lực trên thị trường ngày càng lớn kể từ khi Apple mở rộng phân phối chính hãng và vận hành Apple Store trực tuyến với chính sách giá, trả góp hấp dẫn. Chưa hết, các chuỗi lớn như FPT Shop, CellphoneS, Viettel Store, Thế Giới Di Động... không ngừng nâng cấp dịch vụ hậu mãi, đổi máy cũ lấy mới… khiến cửa hàng nhỏ khó cạnh tranh. Trong khi đó, biên lợi nhuận iPhone vốn không cao.

Đáng chú ý, từ khi Việt Nam trở thành thị trường mở bán iPhone sớm, doanh số gần như dồn hết vào các chuỗi lớn. Cửa hàng nhỏ không được cấp nguồn hàng chính hãng, phải nhập qua trung gian nên giá cao, khó bán; còn thị trường hàng xách tay cũng dần "hết đất sống".


Tin liên quan

Chuỗi bán lẻ điện thoại gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ thông báo đóng cửa

Chuỗi bán lẻ điện thoại gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ thông báo đóng cửa

(NLĐO) - Thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng và giới công nghệ tiếc nuối bởi HnamMobile vốn là một thương hiệu bán lẻ lâu năm.

Cuộc chiến giá và làn sóng đóng cửa shop điện máy - công nghệ kéo dài tới khi nào?

(NLĐO) - Năm 2023, ngành hàng điện máy, công nghệ gặp nhiều khó khăn, sức mua giảm sút nghiêm trọng và năm 2024 này hy vọng phục hồi trở lại.

3 tháng sau vụ lòng se điếu gây tranh cãi, Lòng "Chát" quán đóng cửa cơ sở gần 10 năm

(NLĐO) – Sau lùm xùm về vụ "lòng se điếu" có chiều dài bất thường, hệ thống Lòng Chát chỉ còn 1 cơ sở duy nhất hoạt động

Apple Samsung hnammobile
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo