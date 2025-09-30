Nguyên nhân chuỗi bán lẻ điện thoại HnamMobile bất ngờ rời cuộc chơi

Ra mắt cửa hàng đầu tiên tại TP HCM vào năm 2006 trên đường Trần Quang Khải (quận 1 cũ), HnamMobile đã phát triển thành chuỗi gần 20 cửa hàng cùng trung tâm bảo hành và trở thành một trong những thương hiệu bán lẻ công nghệ quen thuộc gần 20 năm qua.

Ông Huỳnh Văn Đạt, từng sở hữu cửa hàng bán lẻ điện thoại tại phường Hiệp Bình (TP HCM), nhìn nhận kinh doanh bán lẻ hàng công nghệ tại Việt Nam, đặc biệt là mặt hàng điện thoại iPhone, ngày càng khắc nghiệt. "Hãng kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng trong khi các đại lý lớn không ngừng mở rộng, tung nhiều chính sách bán hàng mới khiến cửa hàng nhỏ rất khó chen chân" - ông nói.

Cũng theo ông Đạt, với HnamMobile, do không phải là đại lý ủy quyền nên hệ thống này mất lợi thế cả về nguồn cung, giá bán lẫn uy tín trên thị trường. Khoảng cách giữa những đại lý nhỏ như HnamMobile với cửa hàng ủy quyền ngày càng lớn khi cửa hàng ủy quyền được hãng hỗ trợ trực tiếp, có thể triển khai các chương trình bán hàng linh hoạt kèm nhiều ưu đãi.

HnamMobile thông báo ngừng hoạt động từ ngày 1-10

Theo ông Phương Quang Tùng, giám đốc kinh doanh một chuỗi bán lẻ công nghệ tại TP HCM, áp lực trên thị trường ngày càng lớn kể từ khi Apple mở rộng phân phối chính hãng và vận hành Apple Store trực tuyến với chính sách giá, trả góp hấp dẫn. Chưa hết, các chuỗi lớn như FPT Shop, CellphoneS, Viettel Store, Thế Giới Di Động... không ngừng nâng cấp dịch vụ hậu mãi, đổi máy cũ lấy mới… khiến cửa hàng nhỏ khó cạnh tranh. Trong khi đó, biên lợi nhuận iPhone vốn không cao.

Đáng chú ý, từ khi Việt Nam trở thành thị trường mở bán iPhone sớm, doanh số gần như dồn hết vào các chuỗi lớn. Cửa hàng nhỏ không được cấp nguồn hàng chính hãng, phải nhập qua trung gian nên giá cao, khó bán; còn thị trường hàng xách tay cũng dần "hết đất sống".



