AI 365

Chuỗi bán lẻ điện thoại gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ thông báo đóng cửa

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng và giới công nghệ tiếc nuối bởi HnamMobile vốn là một thương hiệu bán lẻ lâu năm.

HnamMobile - hệ thống bán lẻ hàng công nghệ chính hãng và trung tâm sửa chữa - bảo hành tại TP HCM bất ngờ thông báo sẽ ngừng hoạt động từ ngày 1-10.

"Đây là một quyết định vô cùng khó khăn nhưng trong bối cảnh thị trường không thuận lợi, chúng tôi buộc phải khép lại hành trình này" - HnamMobile cho biết.

HnamMobile cho biết đối với khách hàng đã mua máy tại cửa hàng, các yêu cầu bảo hành sẽ vẫn được tiếp nhận và xử lý đến hết thời hạn bảo hành theo quy định.

Theo ghi nhận, thông tin này khiến nhiều người tiêu dùng và giới công nghệ tiếc nuối, bởi HnamMobile vốn là một thương hiệu bán lẻ lâu năm tại TP HCM.

Chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại HnamMobile gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ thông báo đóng cửa - Ảnh 1.

HnamMobile thông báo ngừng hoạt động từ 1-10 và địa điểm tiếp nhận bảo hành

Khi hỏi nguyên nhân cụ thể về việc hệ thống ngừng hoạt động, nhân viên cửa hàng cho biết đã có thông báo trên website.

Chuỗi cửa hàng bán lẻ điện thoại HnamMobile gần 20 năm tại TP HCM bất ngờ thông báo đóng cửa - Ảnh 3.

Cửa hàng trên đường Trần Quang Khải đã đóng cửa

Chuỗi bắt đầu đóng cửa một số cửa hàng

Hnam Mobile ra mắt cửa hàng đầu tiên ở TP HCM vào năm 2006 tại đường Trần Quang Khải (quận 1 cũ). Tính đến nay, thương hiệu này đã có mặt tại TP HCM gần 20 năm.

Đây cũng là một trong những đơn vị tiên phong ra mắt website thương mại điện tử www.hnammobile.com.

Hiện tại, khi truy cập vào website này để tham khảo điện thoại, máy tính bảng... chỉ hiện thông báo ngừng hoạt động.

Trước đó, trang web của Hnam Mobile bán nhiều sản phẩm như điện thoại, laptop, phụ kiện... và trưng bày hàng chục loại nước hoa cho nam, nữ. Các loại nước hoa mang nhiều thương hiệu khác nhau, có giá bán từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng mỗi chai.

Được biết, việc chuỗi công nghệ này bán thêm nước hoa đến từ hoạt động kinh doanh không còn tốt, do đó hệ thống này tận dụng tệp khách hàng lớn hiện tại để mở rộng kinh doanh, tăng doanh thu.

Tại TP HCM, Hnam Mobile từng có hệ thống gần 20 cửa hàng và trung tâm bảo hành.

Theo giới công nghệ, các sản phẩm Apple hiện là mặt hàng chủ lực, vừa thu hút khách hàng vừa mang lại doanh thu lớn cho các nhà bán lẻ.

Thế nhưng, dù là một thương hiệu lâu năm tại TP HCM, HnamMobile đến nay vẫn chưa được Apple công nhận là cửa hàng ủy quyền, trong khi nhiều chuỗi bán lẻ khác như Minh Tuấn Mobile, Bạch Long Mobile,...trong nước đã đạt được.

Việc HnamMobile phải rời cuộc chơi phản ánh rõ sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường bán lẻ công nghệ.

Tin liên quan

Nhiều nhà bán lẻ ngừng bán iPhone đời cũ

Nhiều nhà bán lẻ ngừng bán iPhone đời cũ

(NLĐO) - Các chuỗi bán lẻ bắt đầu dọn kệ, rút dần các mẫu máy cũ, đặc biệt là những dòng bán chậm, để dọn đường cho loạt iPhone mới

Showroom mô tô KTM ngừng hoạt động sau khi ồ ạt khuyến mãi

(NLĐO) - Hệ thống cửa hàng KTM đóng cửa từ ngày 1-5 nhưng hệ thống bảo dưỡng, bảo hành vẫn còn hoạt động.

Nhựa Rạng Đông tạm ngừng hoạt động, đa số nhân viên đã nghỉ việc

(NLĐO)- Rạng Đông Holding cho biết từ cuối năm 2024 đến nay công ty gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc bị nhảy nhóm nợ xấu trên hệ thống tín dụng quốc gia.

