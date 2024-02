Nguyên nhân gây ngộ độc botulinum, cách phòng ngừa ra sao?

Trước đó, nhiều trường hợp đã bị ngộ độc botulinum. Không phải bệnh nhân ngộ độc botulinum nào cũng cần thuốc giải độc Botulism antitoxin heptavalent (BAT). Một số ca nhẹ vẫn có thể tự điều hòa, phục hồi. Tuy nhiên, trường hợp ngộ độc nặng cần phải có thuốc giải đặc hiệu. Thuốc này có tác dụng giải độc tố do vi khuẩn Clostridium botulinum gây ra và có giá 8.000 USD (khoảng 190 triệu đồng), do Canada sản xuất, hạn sử dụng 8 năm. Đây là loại thuốc rất hiếm, do bệnh lý này ít khi xảy ra nhưng đã xảy ra thì thường bệnh cảnh rất nặng.